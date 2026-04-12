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12 de abril de 2026 - 09:05
Salud.

Parkinson avanzado: cómo funciona el marcapasos cerebral que mejora la calidad de vida

La estimulación cerebral profunda aparece como una alternativa para pacientes con Parkinson avanzado cuando la medicación ya no alcanza para los síntomas.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Parkinson avanzado: cómo funciona el marcapasos cerebral que mejora la calidad de vida

Parkinson avanzado: cómo funciona el marcapasos cerebral que mejora la calidad de vida

Para pacientes con Parkinson avanzado, la medicina incorporó en los últimos años una herramienta que puede marcar una diferencia importante en la vida cotidiana. Se trata de la estimulación cerebral profunda, conocida también como “marcapasos cerebral”, una técnica que ya se realiza en la Argentina y que apunta a mejorar síntomas motores cuando los medicamentos dejan de ser suficientes.

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El Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes y provoca síntomas como temblores, rigidez, lentitud en los movimientos, alteraciones en la marcha y, en fases más complejas, dificultades cognitivas o para tragar. Aunque hoy no existe una cura definitiva, los tratamientos actuales permiten aliviar síntomas, retrasar el deterioro y ofrecer una mejor calidad de vida a muchas personas.

En ese escenario, la estimulación cerebral profunda se presenta como una alternativa para quienes atraviesan una etapa más avanzada de la enfermedad. Según explicaron especialistas del Hospital Alemán de Buenos Aires, esta intervención no elimina el Parkinson, pero puede ayudar a recuperar autonomía y a controlar manifestaciones motoras que ya no responden como antes a la medicación.

Parkinson avanzado: qué es el marcapasos cerebral

La técnica consiste en implantar electrodos en zonas específicas del cerebro vinculadas al control del movimiento. Esos electrodos se conectan a un generador de impulsos eléctricos que se coloca debajo de la piel, en una zona del tórax, de una manera similar a un marcapasos cardíaco. A través de esa estimulación, se busca modular la actividad de determinados circuitos neuronales y disminuir síntomas como temblores, rigidez o movimientos involuntarios.

Uno de los puntos más destacados de este procedimiento es que no destruye tejido cerebral. A diferencia de otras técnicas neuroquirúrgicas, permite ajustar el tratamiento según la evolución del paciente sin necesidad de nuevas cirugías. Esa posibilidad de personalización es una de las grandes ventajas de esta terapia, ya que cada caso de Parkinson presenta características distintas y requiere un abordaje adaptado.

Los especialistas remarcan que no todos los pacientes pueden acceder a esta cirugía. En general, está indicada para personas con enfermedad avanzada, en quienes la medicación perdió efectividad o empezó a generar complicaciones, pero que al mismo tiempo conservan otras funciones cognitivas y condiciones generales necesarias para afrontar una intervención de este tipo.

Una cirugía de precisión y con seguimiento personalizado

La estimulación cerebral profunda requiere una planificación minuciosa y trabajo conjunto entre neurólogos, neurocirujanos, neuropsicólogos, psiquiatras y otros profesionales. Para definir el lugar exacto donde se colocarán los electrodos, se utilizan estudios de neuroimagen avanzada y sistemas de precisión que permiten guiar la intervención. En muchos casos, el paciente permanece despierto durante parte del procedimiento para evaluar en tiempo real la respuesta cerebral.

Después de la cirugía, el tratamiento continúa. El neuroestimulador debe ajustarse en consultas ambulatorias, según los síntomas y la evolución de cada persona. Esa programación posterior es clave para obtener mejores resultados y adaptar el dispositivo a las necesidades concretas del paciente.

Más que una solución definitiva, el “marcapasos cerebral” representa hoy una opción terapéutica de avanzada para quienes conviven con un Parkinson difícil de controlar. En esos casos, puede convertirse en una herramienta valiosa para recuperar movimiento, reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

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