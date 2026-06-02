Creció la función social de las personas con obesidad mórbida en Jujuy

Bullying en la escuela, otra consecuencia de la obesidad infantil.

En el marco del Congreso Argentino de Nutrición, realizado en la provincia de Misiones, se dieron a conocer los resultados del programa para el abordaje de la obesidad mórbida “Paso a paso para un gran cambio” que lleva adelante el Departamento Provincial de Nutrición.

Obesidad y sobrepeso

La evaluación corresponde al impacto de la estrategia sanitaria desarrollada a partir de la Encuesta de Calidad de Vida SF-36 a 60 pacientes incluidos en la estrategia interdisciplinaria. El trabajo detalla indicadores al inicio del tratamiento y tras 6 meses de abordaje.

Datos en Jujuy Los resultados dan cuenta de una mejoría global en todas las dimensiones evaluadas en los pacientes, como por ejemplo:

Función física: una mejora promedio de 24,5%

Salud general: mejora promedio de 13,4%

Vitalidad: incrementó en un 16,1%

Función social: mostró un crecimiento de 23,9%

Dolor corporal: se redujo en promedio un 20% Tendencia positiva en calidad de vida Las mayores mejoras se registran en las dimensiones de función física, rol físico, dolor corporal y función social. En menor medida, pero igualmente significativas, se observan mejoras en rol emocional, vitalidad, salud general y salud mental. GettyImages-1088258048-1068x601(1).jpg Obesidad Estos resultados indican una tendencia positiva en la percepción de calidad de vida de los pacientes luego de su participación en el abordaje interdisciplinario.

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