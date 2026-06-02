La posibilidad de que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse fuera de las farmacias generó preocupación entre los profesionales del sector en Jujuy. Desde el Colegio de Farmacéuticos cuestionaron la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y alertaron sobre las consecuencias que podría tener en materia sanitaria.

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El presidente de la institución, Gustavo Martínez , manifestó que la propuesta representa un cambio significativo en el sistema actual de comercialización de medicamentos y consideró que puede afectar los controles que hoy existen para garantizar un uso adecuado de estos productos.

En ese contexto, el dirigente confirmó que en la provincia avanza un proyecto legislativo destinado a regular específicamente la actividad farmacéutica y fortalecer el marco normativo local.

Embed - Farmacéuticos rechazan la venta libre de medicamentos fuera de farmacias en Jujuy

Buscan una ley propia para la actividad

Martínez explicó que el sector trabaja junto a distintos actores para impulsar una normativa provincial que permita establecer reglas claras para el funcionamiento de las farmacias.

"Estamos preocupados porque el Gobierno nacional quiere desregular la venta de medicamentos en farmacias. Lo vemos como algo totalmente desacertado", sostuvo.

Según indicó, la iniciativa apunta a brindar herramientas legales que permitan resguardar el ejercicio profesional y mantener los criterios sanitarios vigentes en la provincia.

"Presentamos un proyecto de ley para reglamentar la actividad de farmacias en la provincia, esperando que salga y podamos tener nuestra ley para que estas medidas no nos afecten. Nos vemos muy complicados en la parte sanitaria", afirmó.

Medicamentos. Medicamentos.

Qué ocurre actualmente con la venta de medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos recordaron que, hasta el momento, la legislación vigente establece que los medicamentos deben comercializarse exclusivamente dentro de establecimientos habilitados.

"Hasta el momento no se puede vender medicamento fuera de la farmacia. Todo es ilegal", señaló Martínez.

El dirigente remarcó que el debate actual gira en torno a los productos considerados de venta libre, que son aquellos que no requieren receta para su adquisición.

Sin embargo, sostuvo que eso no implica que puedan consumirse sin control o asesoramiento profesional.

La preocupación por los medicamentos de venta libre

Uno de los principales cuestionamientos del sector está relacionado con la posibilidad de que estos productos lleguen a comercializarse en comercios ajenos al sistema farmacéutico.

"Se busca que los medicamentos de venta libre se puedan vender en cualquier lado. Es algo peligroso", expresó el presidente del Colegio de Farmacéuticos.

Martínez explicó que, aunque no exijan receta médica, estos productos generan efectos sobre el organismo y requieren un uso responsable. "Los medicamentos provocan algo en el organismo y deben ser prescriptos por médicos", indicó.

Qué productos quedarían excluidos

De acuerdo con lo planteado por el sector, las medidas analizadas a nivel nacional no modificarían el régimen actual para los medicamentos que requieren receta.

En ese sentido, los fármacos bajo prescripción médica continuarían sujetos a los controles vigentes y seguirían comercializándose únicamente a través de los canales habilitados.

El debate se concentra exclusivamente en los medicamentos catalogados como de venta libre, cuya comercialización podría experimentar cambios si prosperan las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.