Caso Agostina Vega: revelan datos de la autopsia y avanza la investigación del crimen

La investigación por el asesinato de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba , sumó información clave tras conocerse los primeros resultados de la autopsia .

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Según el informe preliminar, los estudios forenses establecieron que la muerte se produjo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Además, los peritos detectaron graves lesiones internas compatibles con un ataque de extrema violencia y confirmaron signos de desmembramiento en el cuerpo .

Los especialistas señalaron que el estado de los restos dificulta determinar con precisión las circunstancias del crimen, por lo que solicitaron estudios complementarios. Los primeros resultados ya fueron comunicados a la familia.

Caso Agostina Vega: un detenido y nuevas pruebas en la causa

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La investigación tiene como principal acusado a Claudio Barrelier, de 33 años, señalado como la última persona que habría estado con la adolescente antes de su desaparición.

Un remisero declaró que trasladó a Agostina hasta el lugar donde la esperaba el sospechoso, mientras que cámaras de seguridad registraron a la joven ingresando a una vivienda junto al detenido.

Además, familiares de la víctima indicaron que Barrelier mantenía una relación de amistad con la madre de Agostina desde hacía varios años, un vínculo que ahora forma parte de las líneas de investigación que analiza la fiscalía.

Las autoridades continúan reuniendo pruebas para reconstruir las últimas horas de la adolescente y esclarecer uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba en los últimos días.

image Claudio Barrelier, detenido e imputado por el crimen de Agostina.

Qué buscan determinar los investigadores con la autopsia

Según trascendió, la fiscalía analiza si la adolescente de 14 años pudo haber sido drogada antes del asesinato. Esta hipótesis busca explicar cómo el hecho habría ocurrido dentro de una casa en la que había otras personas presentes sin que se advirtiera una situación extraña.

Los estudios toxicológicos serán clave para determinar si Agostina ingirió alguna sustancia antes de morir. Además, la autopsia deberá establecer con precisión la causa de muerte, la mecánica del ataque y si existieron indicios de agresión sexual.

La investigación también intenta esclarecer por qué la adolescente fue hasta la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el crimen. Los peritos analizan cámaras de seguridad, registros telefónicos, mensajes y pruebas recolectadas durante los allanamientos.

Uno de los elementos que cobró relevancia es un audio enviado por Agostina a sus amigas, en el que mencionaba que iba a encontrarse con el novio de su madre para realizarle una "sorpresa".

Por otra parte, los investigadores descartan por el momento que el desmembramiento del cuerpo haya tenido relación con un mensaje mafioso o narco. La principal hipótesis sostiene que habría sido una maniobra destinada a facilitar el traslado y ocultamiento de los restos.

Las conclusiones finales de la autopsia y los estudios complementarios podrían resultar determinantes para reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Agostina y definir el futuro judicial de la causa.