Dos personas tendrán que pagar casi $90 millones por cazar vicuñas en Jujuy

Dos personas fueron sancionadas con una multa económica de gran magnitud tras ser halladas responsables de la caza furtiva de nueve vicuñas en el norte de Jujuy . La medida fue confirmada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, que intervino en el proceso administrativo derivado del caso.

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El hecho ocurrió durante febrero de este año en la zona de Pasaje Piscuno, en Cieneguillas, departamento Santa Catalina, donde se detectó la matanza de ejemplares de una de las especies protegidas más emblemáticas de la región andina.

La sanción económica aplicada representa el máximo monto previsto para este tipo de infracciones. Cada uno de los responsables deberá pagar una suma equivalente a aproximadamente 89 millones de pesos, valor calculado sobre 39.600 litros de nafta Infinia de YPF.

La multa fue establecida en el marco de la Ley Provincial N.º 3014 de Protección de la Fauna Silvestre y de la Ley Nacional N.º 22.421 , normativas que prohíben la caza, captura y comercialización ilegal de especies protegidas.

De acuerdo con los criterios fijados por la legislación vigente, la sanción toma como referencia 4.400 litros de combustible por cada ejemplar cazado. En este caso, al tratarse de nueve vicuñas, el monto alcanzó una cifra récord para este tipo de infracciones en la provincia.

Las autoridades explicaron que el cálculo contempla el daño ambiental generado por la pérdida de animales que forman parte de ecosistemas de alto valor ecológico y que cuentan con protección especial.

Condena judicial

La causa no solo avanzó por la vía administrativa. El caso también llegó al ámbito judicial con la intervención del Ministerio Público de la Acusación y del Juzgado Ambiental.

Como resultado de ese proceso, los responsables recibieron una condena de dos años de prisión de ejecución condicional.

La resolución judicial también incluyó medidas complementarias relacionadas con la reparación del daño ocasionado y acciones de concientización vinculadas a la protección del ambiente y la fauna silvestre.

Vicuñas La fibra de vicuñas es muy preciada.

El seguimiento del Ministerio de Ambiente

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático destacaron que realizaron un seguimiento permanente de la causa desde el momento en que se detectó el hecho.

La cartera provincial participó en las instancias correspondientes en su carácter de autoridad de aplicación y ratificó su intervención en causas vinculadas con delitos ambientales.

Además, el organismo informó que continúa fortaleciendo herramientas institucionales para ampliar su participación en este tipo de expedientes, incluyendo la posibilidad de actuar como querellante cuando existan hechos que afecten la biodiversidad provincial.

Una especie protegida

La vicuña es una de las especies silvestres más representativas de la Puna y de los ambientes altoandinos. Su conservación se encuentra respaldada por legislación provincial, nacional e instrumentos internacionales destinados a garantizar su protección.

Estos animales cumplen un rol importante dentro de los ecosistemas donde habitan y forman parte del patrimonio natural de Jujuy.

Por ese motivo, la caza furtiva constituye una de las infracciones más graves contempladas por la normativa ambiental vigente, con sanciones económicas y judiciales que buscan desalentar este tipo de prácticas.