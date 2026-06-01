El secretario de comunicación de gobierno, Alberto Siufi , habló sobre las regalías mineras durante los primeros meses del 2026 y sostuvo que las mismas tuvieron “una disparada” y que mucho tuvo que ver una recuperación muy importante del precio del litio ”.

“Durante el 2026, computando los meses de enero a abril han entrado en concepto de regalías a los fondos provinciales dieciséis mil ciento sesenta y tres millones de pesos ($16.163.000.000)", adelantó Siufi y enumeró que “en el mes de enero $2417 millones; $2771 millones en febrero; en marzo $4932 y abril $6041”.

El funcionario reconoció que “ esta disparada en el precio tiene que ver con el precio del litio que tuvo una recuperación muy importante y que se mantiene durante el mes de mayo”, y agregó que esta situación “es una gran noticia para el país, no solo para Jujuy”.

Siufi sostuvo además que la importancia del litio no es solo las regalías, “claro que es importante, pero si uno lo compara con los ingresos de Cauchari, que son en el orden de los 5 millones de dólares por mes nos damos cuenta que todavía está por abajo”.

“No lo minimizamos, pero va a ser muy importante cuando las dos empresas estén a full, pero la inversión en minería es lo que derrama en la economía y genera un crecimiento muy importante”, dijo el secretario.

Embed - Alberto Siufi: "Durante el 2026 Jujuy recibió más de $16 mil millones en regalías mineras"

Gripe y uso de barbijos

El funcionario provincial habló también de los casos de gripe en aumento en Jujuy y sostuvo que “en lo que va del año se registraron más de 500 casos en Jujuy y se abre una advertencia en materia de prevención”.

“En este marco empieza también la época de la bronquiolitis que genera muchos problemas con los chicos así que lo marcamos para afianzar mucho más lo preventivo”, dijo Siufi y agregó que “la gente que esté en una situación de contagio que use barbijo”,

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“En los sanatorios, hospitales y salas se va a empezar a usar. Toda la gente tiene que usar barbijos y más lo que están en la atención al público”, adelantó el secretario de comunicación.

Siufi dijo también que hoy la provincia tiene índices buenos de vacunación pero “hay que acelerar este tema en toda la población”.

“Gorriti: una buena opción para desagotar las Comisarias”

Alberto Siufi habló de las diferentes inversiones en materia de seguridad en la provincia y dijo que, más allá de la compra de equipamiento para las fuerzas se invirtió también en “infraestructuras físicas”.

En este sentido hizo referencia, entre otros puntos, al Penal de Gorriti el cual “se está transformando en una muy buena opción para desagotar las comisarias, para que no haya detenidos allí ya que era una situación que la padecimos durante muchísimo tiempo”.

Penal de Gorriti. Los detenidos de las comisarías pasan al Penal de Gorriti.

“El personal de las Comisarias no está en condiciones de hacer este tipo de controles”, dijo Siufi y reconoció que esta situación “restaba gente para que este en la calle porque tenía que estar controlando en ese lugar a los detenidos. No era un personal capacitado para ello, no era un penitenciario”, aseveró

Por último el secretario de comunicación sostuvo que “el penal de Gorriti no vino a subsanar esto y hoy las comisarias están bastante desagotadas y dando una seguridad mayor para la gente que está detenida”.