Encontraron a un hombre sin vida dentro de un utilitario en Los Lapachos

Hallaron un cuerpo maniatado en Los Lapachos (foto ilustrativa creada con IA)

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de un vehículo utilitario en el cruce de Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 43, en una zona conocida como cruce Los Lapachos. El hallazgo ocurrió este sábado y generó un fuerte operativo policial y judicial en el lugar.

Según las primeras informaciones, pasadas las 11 de la mañana ingresó una denuncia telefónica que alertaba sobre la presencia de un cadáver en la zona. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron la situación y activaron de inmediato el protocolo correspondiente para este tipo de hechos.

El cuerpo presentaba lesiones De acuerdo con la información preliminar, la víctima sería un hombre mayor de edad y se encontraba dentro de un vehículo utilitario. El cuerpo, según datos extraoficiales, estaba maniatado a la altura de los brazos y presentaba lesiones, por lo que los investigadores trabajan bajo la sospecha de una muerte violenta.

Ante la gravedad del caso, intervino personal policial y se dio participación al Ministerio Público de la Acusación. El área fue preservada para permitir el trabajo de los peritos y el relevamiento de pruebas que puedan aportar datos sobre lo ocurrido.

Trasladaron el cadáver a la morgue judicial El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizarán las tareas de identificación y la autopsia correspondiente. Ese procedimiento será clave para determinar la causa de muerte, la data del fallecimiento y otros elementos importantes para la investigación. Por el momento, las autoridades mantienen hermetismo sobre el caso y no se descarta ninguna hipótesis. La investigación continúa en desarrollo. Lo más importante El hallazgo ocurrió este sábado en el cruce Los Lapachos.

La zona conecta Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 43.

El cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo utilitario.

La víctima sería un hombre mayor de edad.

Según información preliminar, estaba maniatado y presentaba lesiones.

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial.

La autopsia determinará la causa de muerte.

El caso se investiga bajo un fuerte hermetismo.

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