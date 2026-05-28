Preocupa la aparición de tucanes muertos en San Pedro

Vecinos de San Pedro de Jujuy manifestaron su preocupación en las últimas horas tras el hallazgo de dos tucanes muertos en la vía pública. Uno de los animales fue encontrado en Barrio Sarmiento, detrás del predio de Servicios Públicos, mientras que el otro apareció en pleno centro de la ciudad.

Increíble. ¿Cuál es el significado espiritual de ver a un tucán?

Según comentaron quienes dieron aviso sobre la situación, las aves no presentaban heridas visibles, lo que despertó incertidumbre y diferentes hipótesis respecto a las posibles causas de su muerte.

La aparición de los tucanes generó inquietud entre los vecinos debido a que se trata de una especie característica de la fauna autóctona de la región. Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre estudios o pericias realizadas a los animales para determinar qué ocurrió.

Ante este escenario, desde el área de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy señalaron la importancia de preservar y proteger la biodiversidad local.

Piden a la comunidad dar aviso ante situaciones similares

El titular del área, Nicolás Pérez, recordó que estas especies cumplen un rol fundamental dentro del equilibrio natural y pidió a la comunidad colaborar informando cualquier situación similar que pueda registrarse en distintos puntos de la ciudad.

Además, remarcaron que ante la presencia de animales silvestres heridos o muertos es importante evitar manipularlos y comunicarse con las autoridades correspondientes para que intervengan y realicen las actuaciones necesarias.

La importancia de proteger la fauna autóctona

Los tucanes son aves emblemáticas de las yungas y selvas del norte argentino, donde cumplen funciones esenciales para el ecosistema, especialmente en la dispersión de semillas y el mantenimiento de la vegetación nativa.

La aparición de ejemplares muertos en zonas urbanas vuelve a poner en debate la necesidad de fortalecer las acciones de protección ambiental y concientización sobre el cuidado de la fauna silvestre.