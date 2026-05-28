Preocupa la aparición de tucanes muertos en San Pedro

Vecinos de San Pedro de Jujuy manifestaron su preocupación en las últimas horas tras el hallazgo de dos tucanes muertos en la vía pública. Uno de los animales fue encontrado en Barrio Sarmiento, detrás del predio de Servicios Públicos, mientras que el otro apareció en pleno centro de la ciudad.
Según comentaron quienes dieron aviso sobre la situación, las aves no presentaban heridas visibles, lo que despertó incertidumbre y diferentes hipótesis respecto a las posibles causas de su muerte.
Tucanes muertos en San Pedro
Tucanes muertos en San Pedro
Investigan qué pudo haber ocurrido
La aparición de los tucanes generó inquietud entre los vecinos debido a que se trata de una especie característica de la fauna autóctona de la región. Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre estudios o pericias realizadas a los animales para determinar qué ocurrió.
Ante este escenario, desde el área de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy señalaron la importancia de preservar y proteger la biodiversidad local.
Piden a la comunidad dar aviso ante situaciones similares
El titular del área, Nicolás Pérez, recordó que estas especies cumplen un rol fundamental dentro del equilibrio natural y pidió a la comunidad colaborar informando cualquier situación similar que pueda registrarse en distintos puntos de la ciudad.
Además, remarcaron que ante la presencia de animales silvestres heridos o muertos es importante evitar manipularlos y comunicarse con las autoridades correspondientes para que intervengan y realicen las actuaciones necesarias.
La importancia de proteger la fauna autóctona
Los tucanes son aves emblemáticas de las yungas y selvas del norte argentino, donde cumplen funciones esenciales para el ecosistema, especialmente en la dispersión de semillas y el mantenimiento de la vegetación nativa.
La aparición de ejemplares muertos en zonas urbanas vuelve a poner en debate la necesidad de fortalecer las acciones de protección ambiental y concientización sobre el cuidado de la fauna silvestre.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.