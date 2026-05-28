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28 de mayo de 2026 - 11:04
Jujuy.

San Pedro de Jujuy: un auto chocó a una moto en la Nueva Ciudad

El siniestro ocurrió en el sector de la Nueva Ciudad de San Pedro, sobre la prolongación de calle Paterson, a la altura de la Usina.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
San Pedro de Jujuy: un auto chocó a una moto en la Nueva Ciudad

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Según las primeras informaciones, un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta habría sido impactado por un auto, lo que provocó que terminara tendido sobre la cinta asfáltica.

Vecinos alertaron a emergencias

Tras el choque, vecinos y ocasionales transeúntes que se encontraban en la zona dieron aviso a los servicios de emergencia. En el lugar se aguardaba la llegada del SAME y de personal policial para asistir al motociclista y realizar las actuaciones correspondientes.

Choque de auto y moto
San Pedro de Jujuy: un auto chocó a una moto en la Nueva Ciudad

San Pedro de Jujuy: un auto chocó a una moto en la Nueva Ciudad

Investigan cómo ocurrió el choque en San Pedro de Jujuy

Por el momento no trascendió el estado de salud del motociclista ni las causas que originaron el siniestro vial. Las autoridades deberán establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

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