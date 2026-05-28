San Pedro de Jujuy: un auto chocó a una moto en la Nueva Ciudad San Pedro de Jujuy: un auto chocó a una moto en la Nueva Ciudad

Un motociclista fue embestido por un automóvil este jueves en el sector de la Nueva Ciudad, en San Pedro de Jujuy. El siniestro vial ocurrió sobre la prolongación de calle Paterson, a la altura de la Usina.

Según las primeras informaciones, un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta habría sido impactado por un auto, lo que provocó que terminara tendido sobre la cinta asfáltica.

Vecinos alertaron a emergencias Tras el choque, vecinos y ocasionales transeúntes que se encontraban en la zona dieron aviso a los servicios de emergencia. En el lugar se aguardaba la llegada del SAME y de personal policial para asistir al motociclista y realizar las actuaciones correspondientes.

Choque de auto y moto San Pedro de Jujuy: un auto chocó a una moto en la Nueva Ciudad

Investigan cómo ocurrió el choque en San Pedro de Jujuy Por el momento no trascendió el estado de salud del motociclista ni las causas que originaron el siniestro vial. Las autoridades deberán establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes. Nota en desarrollo...

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.