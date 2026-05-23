Choque en Ruta 34 en San Pedro

Un fuerte choque frontal entre una camioneta y un automóvil se registró sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del predio Tierra Brava en San Pedro de Jujuy. Como consecuencia una mujer debió ser trasladada al hospital Guillermo Paterson con politraumatismos.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 19 horas del viernes y fue protagonizado por una camioneta y un automóvil, que colisionaron de frente por causas que todavía son investigadas.

Qué se sabe del choque en Ruta 34 Según las primeras informaciones, la camioneta circulaba desde la frontera con Bolivia y trasladaba distintos elementos.

Producto del fuerte impacto, la conductora del automóvil sufrió diversas lesiones y fue asistida en el lugar por personal del SAME, para luego ser derivada al hospital Guillermo Paterson con el objetivo de realizarle evaluaciones médicas.

Fuentes consultadas señalaron que la mujer se encontraba consciente al momento de recibir asistencia y estaría fuera de peligro. Embed - Fuerte choque frontal en San Pedro: una mujer sufrió heridas Trabajó personal policial en el lugar Tras el accidente, efectivos policiales realizaron tareas de peritaje sobre el sector para intentar establecer cómo se produjo el choque frontal en ese tramo de la Ruta Nacional 34. El hecho generó preocupación entre quienes circulaban por la zona debido a la magnitud del impacto entre ambos vehículos.

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