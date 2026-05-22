El frío no afloja en Jujuy: así estará el fin de semana largo

El tiempo en Jujuy durante el fin de semana largo estará marcado por jornadas frías, probabilidad de lluvias entre viernes y sábado, y una mejora progresiva desde el martes, según explicó el ingeniero Rafael Hurtado, de la cátedra de la UNJU, en diálogo con Canal 4.
De acuerdo al especialista, para San Salvador de Jujuy no hay pronóstico de nevadas. “No va a precipitar, así que seguramente no hay pronóstico de que haya nevada, por lo menos acá para San Salvador de Jujuy”, señaló Hurtado al ser consultado por la posibilidad de nieve en la capital jujeña.
El pronóstico consultado para San Salvador de Jujuy marca jornadas frescas durante el viernes 22 y sábado 23 de mayo, con máximas cercanas a los 14 grados y mínimas de entre 2 y 4 grados, mientras que hacia el martes 26 la máxima podría llegar a los 19 grados.
Qué temperaturas se esperan este fin de semana en Jujuy
Hurtado detalló que las máximas se ubicarán en torno a los 13 grados durante este viernes y que, con el correr de los días, irán subiendo hasta llegar al martes con valores cercanos a los 18 grados.
“Las máximas entre 13 grados para hoy viernes y va a ir subiendo hacia el martes, donde la máxima puede ser de 18 grados aproximadamente. Y la mínima entre 7 y 5 grados, va a ser la oscilación que va a tener”, indicó.
Para el fin de semana largo, se esperan lluvias durante viernes y sábado, con mínimas bajas que podrían mantenerse entre 1 y 2 grados en algunas zonas. Las máximas irán en ascenso y podrían alcanzar los 16 grados hacia el lunes.
¿Puede nevar en zonas como Molulo o Tilcara?
Aunque no se esperan nevadas para San Salvador de Jujuy, Hurtado aclaró que en zonas de mayor altura la posibilidad siempre existe. Ante la consulta por lugares como Molulo o Tilcara, el especialista explicó: “Siempre, sí, esa posibilidad existe”.
Además, remarcó que hasta el momento se registró más precipitación que lo normal, principalmente por la cantidad de días con lluvias, más que por los volúmenes acumulados.
“Hasta ahora hay más precipitación que lo normal, hemos tenido buena cantidad de precipitación, no en cuanto a volúmenes, sino en días de precipitación”, sostuvo.
Desde el martes mejora el tiempo
Según el panorama adelantado, desde el martes comenzaría una mejora en las condiciones del tiempo, sin lluvias y con presencia de sol. Para esa jornada, las temperaturas podrían ubicarse entre los 18 y 19 grados, marcando un ascenso respecto a los días más fríos del fin de semana largo.
De esta manera, el fin de semana estará atravesado por frío, nubosidad y posibles lluvias al inicio, mientras que la mejora más clara llegaría recién después del lunes.
Embed - Así estará el tiempo en Jujuy este fin de semana largo de mayo - Ing. Rafael Hurtado
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