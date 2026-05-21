Se amplió la zona afectada por alerta amarilla para este jueves en Jujuy

Alerta amarilla por vientos en Jujuy - Imagen creada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió el área alcanzada por la alerta amarilla por viento para este jueves 21 de mayo en la provincia de Jujuy. La advertencia abarca sectores de la Puna y cordillera jujeña, donde se esperan ráfagas intensas durante gran parte de la jornada.

SMN. Alerta amarilla en Jujuy por fuertes vientos: en qué lugares y a qué hora

Según el informe oficial del SMN, la alerta alcanza a las zonas de la Cordillera de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques .

El organismo indicó que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades estimadas entre 50 y 75 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores.

La advertencia se mantiene en nivel amarillo, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y riesgos para actividades cotidianas.

El fenómeno se dará durante la mañana y la tarde

En el mapa difundido por el SMN, el alerta aparece concentrado principalmente durante la mañana y tarde del jueves. Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar en gran parte de la región cordillerana.

El organismo recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

Para la capital jujeña y zonas cercanas, el pronóstico prevé una jornada con cielo mayormente nublado y lloviznas aisladas durante todo el día.

La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 13°C, con probabilidades de precipitaciones entre el 10% y el 40%.

Además, el SMN anticipa un marcado descenso térmico hacia el fin de semana, con mínimas que podrían bajar hasta los 3°C el sábado en distintos puntos de la provincia.