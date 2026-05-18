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18 de mayo de 2026 - 19:01
Jujuy.

Alerta amarilla por frío extremo en Jujuy: qué zonas están afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo para varias zonas de Jujuy.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Alerta por frío extremo.&nbsp;

Alerta por frío extremo. 

El Servicio Meteorológico Nacional informó en la tarde del lunes una alerta amarilla por frío extremo para distintas zonas de Jujuy, principalmente en sectores de Valles y Yungas.

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El aviso alcanza a El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Alerta amarilla por frío extremo en Jujuy

Según la información difundida por el organismo nacional, el nivel amarillo implica un efecto leve a moderado en la salud. Sin embargo, estas condiciones pueden resultar peligrosas para determinados grupos de riesgo.

frio extremo jujuy

La alerta por frío extremo abarca áreas donde se esperan temperaturas muy bajas, por lo que se recomienda prestar atención a la evolución del pronóstico y tomar recaudos, especialmente durante la noche y las primeras horas del día.

Temperaturas para esta semana

Las mínimas serán de 1 grado, en algunas zonas bajo cero con máximas de 13. El día miércoles podría repuntar la temperatura, con máximas de 16 y para el día jueves volvería a bajar en un rango de 8º de máximas y 2º de mínima, con presencia de lluvias.

En este contexto, es importante reforzar los cuidados en los hogares, evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas y mantener especial atención sobre las personas que forman parte de los grupos más vulnerables.

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