Alerta amarilla por frío extremo en Jujuy: qué zonas están afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional informó en la tarde del lunes una alerta amarilla por frío extremo para distintas zonas de Jujuy, principalmente en sectores de Valles y Yungas.
El aviso alcanza a El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.
Alerta amarilla por frío extremo en Jujuy
Según la información difundida por el organismo nacional, el nivel amarillo implica un efecto leve a moderado en la salud. Sin embargo, estas condiciones pueden resultar peligrosas para determinados grupos de riesgo.
La alerta por frío extremo abarca áreas donde se esperan temperaturas muy bajas, por lo que se recomienda prestar atención a la evolución del pronóstico y tomar recaudos, especialmente durante la noche y las primeras horas del día.
Temperaturas para esta semana
Las mínimas serán de 1 grado, en algunas zonas bajo cero con máximas de 13. El día miércoles podría repuntar la temperatura, con máximas de 16 y para el día jueves volvería a bajar en un rango de 8º de máximas y 2º de mínima, con presencia de lluvias.
En este contexto, es importante reforzar los cuidados en los hogares, evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas y mantener especial atención sobre las personas que forman parte de los grupos más vulnerables.
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