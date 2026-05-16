Alerta por un ingreso de aire polar con heladas en el norte del país: cuándo entra a Jujuy

En el Norte argentino se esperan mañanas muy frías, heladas y varios días consecutivos con tiempo estable, seco y con características típicas del invierno a partir de este domingo. La provincia de Jujuy no será excepción: para mañana se esperan mínimas de un grado y máximas de 9.

Sociedad. Llega una ola polar a la Argentina: cuándo se sentirá el frío en Jujuy

El cambio de condiciones estará asociado al ingreso de una nueva masa de aire frío , que además podría dejar precipitaciones aisladas en el centro y norte del país durante el pasaje del frente, para luego dar paso a un período de baja humedad y cielos más despejados . La información surge de un informe de Meteored y proyecciones del modelo ECMWF .

Con el avance del frente frío, se anticipa un descenso generalizado de la temperatura que también alcanzará a provincias del NOA y NEA. Si bien el núcleo más intenso se concentraría en la franja central del país, el aire frío se desplazará hacia el norte y dejará un escenario de:

Tras el pasaje del sistema frontal, se consolidará una configuración más típica del invierno: alta presión, estabilidad y pérdida de calor durante la noche , lo que favorece heladas reiteradas y mañanas frías.

De acuerdo a Meteored, este tipo de patrón puede sostenerse durante buena parte de la próxima semana, con bajas temperaturas persistentes y poca probabilidad de lluvias en gran parte del país.

Tiempo en Jujuy para el domingo y lunes

Este domingo se espera una jornada fría e inestable en Jujuy, con alta probabilidad de lluvias durante gran parte del día.

Según el pronóstico, la temperatura máxima rondará los 9°, mientras que la mínima será de 1°. Además, se prevén lluvias con una probabilidad del 90% y acumulados cercanos a los 9,8 mm.

tiempo en Jujuy

Para el lunes, el tiempo comenzaría a mejorar, aunque el frío seguirá presente. La máxima llegaría a los 13° y la mínima se mantendría en 1°, con cielo parcialmente nublado y viento entre 15 y 30 km/h.