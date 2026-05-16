Alerta por un ingreso de aire polar con heladas en el norte del país: cuándo entra a Jujuy

En el Norte argentino se esperan mañanas muy frías, heladas y varios días consecutivos con tiempo estable, seco y con características típicas del invierno a partir de este domingo. La provincia de Jujuy no será excepción: para mañana se esperan mínimas de un grado y máximas de 9.
El cambio de condiciones estará asociado al ingreso de una nueva masa de aire frío, que además podría dejar precipitaciones aisladas en el centro y norte del país durante el pasaje del frente, para luego dar paso a un período de baja humedad y cielos más despejados. La información surge de un informe de Meteored y proyecciones del modelo ECMWF.
Qué se espera desde este domingo en el Norte argentino
Con el avance del frente frío, se anticipa un descenso generalizado de la temperatura que también alcanzará a provincias del NOA y NEA. Si bien el núcleo más intenso se concentraría en la franja central del país, el aire frío se desplazará hacia el norte y dejará un escenario de:
- Mínimas muy bajas para la época.
- Heladas de variada intensidad, especialmente en zonas rurales y de mayor altitud.
- Ambiente seco y estable durante varios días, con menor nubosidad.
Heladas y varios días de frío: el fenómeno que dominará la semana
Tras el pasaje del sistema frontal, se consolidará una configuración más típica del invierno: alta presión, estabilidad y pérdida de calor durante la noche, lo que favorece heladas reiteradas y mañanas frías.
De acuerdo a Meteored, este tipo de patrón puede sostenerse durante buena parte de la próxima semana, con bajas temperaturas persistentes y poca probabilidad de lluvias en gran parte del país.
Tiempo en Jujuy para el domingo y lunes
Este domingo se espera una jornada fría e inestable en Jujuy, con alta probabilidad de lluvias durante gran parte del día.
Según el pronóstico, la temperatura máxima rondará los 9°, mientras que la mínima será de 1°. Además, se prevén lluvias con una probabilidad del 90% y acumulados cercanos a los 9,8 mm.
Para el lunes, el tiempo comenzaría a mejorar, aunque el frío seguirá presente. La máxima llegaría a los 13° y la mínima se mantendría en 1°, con cielo parcialmente nublado y viento entre 15 y 30 km/h.
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