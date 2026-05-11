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11 de mayo de 2026 - 09:03
Jujuy.

Se mantiene el frente frío en Jujuy: las mínimas no van a superar los 10ºC

El ingreso de un frente frío al país generó un marcado descenso de las temperaturas. En Jujuy será una semana fría pero con sol por el momento.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
¿Cómo siguen las temperaturas esta semana en Jujuy?

¿Cómo siguen las temperaturas esta semana en Jujuy?

Tras la llegada del frente frío, la semana comenzó con un marcado descenso de las temperaturas en San Salvador de Jujuy y distintas localidades de los Valles, donde durante las primeras horas del lunes se registraron temperaturas mínimas cercanas a los 2°C, acompañadas por cielo despejado, bancos de neblina y escaso viento.

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De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones de estabilidad atmosférica continuarán durante las próximas jornadas, aunque hacia el jueves y especialmente el fin de semana podrían producirse lluvias y tormentas aisladas.

Durante la mañana de este lunes, la visibilidad se mantuvo reducida en algunos sectores por la presencia de neblina, especialmente en zonas cercanas a rutas y áreas suburbanas. Sin embargo, con el correr de las horas el cielo se presentó totalmente despejado y permitió una tarde templada con máxima estimada en 17°C.

frío
Vuelve el frío a Jujuy.

Vuelve el frío a Jujuy.

Pronóstico extendido: jornadas agradables y regreso de las lluvias

Según los reportes meteorológicos, el martes y miércoles se perfilan como los días más agradables de la semana, con máximas que oscilarán entre los 22°C y 23°C. Las mañanas continuarán siendo frías, con mínimas de entre 4°C y 6°C.

Para el jueves comenzaría un cambio en las condiciones del tiempo. Se prevé aumento de nubosidad y probabilidades de precipitaciones aisladas, con temperaturas máximas cercanas a los 19°C.

El viernes y sábado podrían registrarse lluvias más persistentes y chaparrones de variada intensidad, acompañados por un descenso de temperatura. Las máximas bajarían hasta los 14°C y 18°C respectivamente, mientras que las mínimas permanecerían entre los 8°C y 9°C.

En tanto, el domingo continuaría inestable, con cielo mayormente cubierto y probabilidad de precipitaciones.

Recomendaciones para circular durante las primeras horas

Las autoridades recomiendan extremar la precaución al conducir durante las primeras horas de la mañana debido a la presencia de bancos de niebla y humedad sobre la calzada, especialmente en rutas nacionales y caminos de acceso a la capital jujeña.

También se aconseja a la población reforzar el abrigo durante las mañanas y noches, ya que la amplitud térmica será importante a lo largo de la semana.

Cambio de estación y primeras señales del invierno

Especialistas señalaron que estas condiciones son habituales para mayo en la región y representan una transición hacia temperaturas más invernales en la provincia. El descenso térmico registrado en los últimos días responde al ingreso de una masa de aire frío y seco que favorece mañanas heladas y tardes soleadas.

En zonas de Quebrada y Puna, incluso, podrían registrarse temperaturas inferiores a cero durante la semana, con heladas aisladas en sectores rurales y de altura.

Cómo seguirá el clima en Jujuy

El panorama general para la provincia indica jornadas variables: mañanas frías, tardes templadas y un aumento gradual de inestabilidad hacia el final de la semana. Meteorólogos no descartan nuevas precipitaciones durante el próximo fin de semana, especialmente en sectores de Valles y Yungas.

Mientras tanto, el sol continuará predominando en la capital jujeña durante las próximas 48 horas, ofreciendo condiciones agradables después de un amanecer marcado por el frío.

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