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4 de mayo de 2026 - 12:38
Jujuy.

Ante la llegada del frío, crece la asistencia a personas en situación de calle en Jujuy

Desde la Fundación Proyecto Puente advierten que ya hay unas 140 personas asistidas en el micro y macrocentro de Jujuy

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Cifra alarmante en Jujuy: crece la cantidad de personas en situación de calle

Cifra alarmante en Jujuy: crece la cantidad de personas en situación de calle

El avance de las bajas temperaturas en San Salvador de Jujuy pone en foco una problemática que no deja de crecer: la cantidad de personas en situación de calle. La Fundación Proyecto Puente asiste actualmente a unas 140 personas en el micro y macrocentro, mientras refuerza colectas y operativos ante un escenario que se vuelve más complejo con el frío.

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La presidenta de la organización, Marina Ibáñez, confirmó que el trabajo se intensifica desde hace semanas. “Desde marzo ya venimos realizando colectas y preparándonos para el frío para que no nos agarre desprevenidos”, señaló, en relación a las tareas anticipadas que buscan cubrir la demanda invernal.

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El frío agrava una situación que ya es crítica

Las condiciones climáticas impactan de lleno en quienes viven en la calle. Las lluvias y las madrugadas heladas generan una necesidad constante de abrigo y asistencia.

“Sabemos que esto puede empeorar y que con la lluvia se duplica el trabajo, porque ellos se mojan y hay que volver a repartir frazadas y ropa de abrigo” “Sabemos que esto puede empeorar y que con la lluvia se duplica el trabajo, porque ellos se mojan y hay que volver a repartir frazadas y ropa de abrigo”

En ese contexto, los recursos disponibles se vuelven clave para sostener la ayuda diaria.

Refugio nocturno y asistencia diaria

El refugio de la fundación funciona en avenida Urquiza, en la zona del puente San Martín, y abre sus puertas todos los días desde las 18. Allí, las personas encuentran un lugar para pasar la noche y cubrir necesidades básicas.

“Ellos tienen un espacio donde higienizarse, pasar la noche calentitos, desayunar, merendar y cenar”, detalló la titular de Proyecto Puente. El lugar mantiene capacidad durante el invierno, lo que permite alojar a quienes aceptan el traslado.

personas en situacion de calle (1)

Cuando la ayuda no alcanza o no es aceptada

Uno de los desafíos que enfrenta la organización aparece cuando algunas personas deciden no ingresar al refugio. Las normas de convivencia actúan como una barrera en ciertos casos.

“No todos quieren ser ayudados o asistir al refugio. Tenemos reglas, como no consumir alcohol y compartir habitaciones, y eso a veces dificulta que acepten”, indicó Ibáñez. Ante esa situación, los voluntarios optan por asistir en la vía pública con comida y abrigo.

Crecen los casos y cambian los perfiles

Desde la fundación advierten que la problemática no solo crece en número, sino también en complejidad. La presencia de mujeres y niños en situación de calle genera mayor preocupación.

“Hay muchísimas personas en situación de calle, es notorio que está creciendo y cada vez nos encontramos con situaciones más difíciles, como mujeres y niños” “Hay muchísimas personas en situación de calle, es notorio que está creciendo y cada vez nos encontramos con situaciones más difíciles, como mujeres y niños”

Además, señaló la presencia de personas de otras provincias y migrantes, principalmente de Venezuela y Colombia, que también requieren asistencia.

Cobertura limitada y zonas sin asistencia

El trabajo de la organización se concentra en el microcentro, macrocentro y barrios cercanos como San Pedrito, Mariano Moreno y Gorriti. En total, asisten a unas 140 personas.

Sin embargo, la falta de recursos impide llegar a sectores más alejados.

“Sabemos que hay muchísima gente en Alto Comedero y otros lugares, pero por falta de movilidad no podemos asistir” “Sabemos que hay muchísima gente en Alto Comedero y otros lugares, pero por falta de movilidad no podemos asistir”

Además mencionó los pedidos que reciben desde distintos puntos de la ciudad.

Pedido urgente de colaboración

Ante el avance del frío, la fundación solicita la ayuda de la comunidad para sostener el operativo. Las donaciones resultan fundamentales para cubrir la demanda diaria.

“Siempre pedimos frazadas, abrigo, calzado, sobre todo para hombres, que es lo que más necesitamos”, expresó la referente. Las personas interesadas pueden acercarse al refugio o comunicarse a través de las redes sociales de Proyecto Puente.

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