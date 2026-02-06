Un hombre en situación de calle murió tras un violento enfrentamiento familiar a los tiros

Un enfrentamiento familiar a los tiros deja un muerto en Banda del Río Salí.

La jornada del jueves terminó marcada por la violencia en Banda del Río Salí , donde un episodio fatal sacudió al barrio Fátima , en la manzana 9 , tras un enfrentamiento familiar que concluyó con una víctima mortal . Según datos del Ministerio Público Fiscal , el hecho se originó en una fuerte disputa entre dos grupos familiares.

El conflicto escaló hasta convertirse en un tiroteo . En ese contexto, un hombre adulto que se encontraba en situación de calle fue alcanzado por un balazo , sufrió heridas de extrema gravedad y perdió la vida .

En el mismo episodio, otro miembro de los grupos involucrados resultó herido de bala en una de sus extremidades inferiores y debió ser derivado al Hospital Centro de Salud , donde fue asistido y se encuentra en buen estado general , sin riesgo de vida .

En el lugar se hicieron presentes el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), junto a personal de la Unidad Fiscal de Homicidios I, al mando del fiscal Pedro Gallo.

A raíz del caso, cuatro personas quedaron retenidas de manera preventiva : tres mujeres y un hombre . Según los primeros datos recabados en la investigación , una de las mujeres estaría señalada como la autora del disparo que terminó causando la muerte del damnificado .

Desde los organismos oficiales señalaron que, hasta el momento, no fue posible establecer quién es la persona fallecida, debido a que vivía en la vía pública y no llevaba consigo ningún tipo de identificación. En ese marco, los equipos a cargo de la causa trabajan para dar con allegados o parientes que permitan reconocer el cuerpo y confirmar su identidad.

En representación del MPF estuvieron presentes el auxiliar fiscal Lucas Maggio y Julieta Molé, acompañados por agentes de la División Homicidios de la Policía. Los especialistas avanzaron con las pericias técnicas necesarias, orientadas a recolectar pruebas y reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Desde la Unidad Fiscal de Homicidios I señalaron que las actuaciones siguen en marcha, con el objetivo de aclarar cómo se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales.