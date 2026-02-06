viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 10:03
Un hombre en situación de calle murió tras un violento enfrentamiento familiar a los tiros

La pelea entre dos grupos terminó con un fallecido que aún no fue identificado. La Justicia investiga el hecho y hay varias personas demoradas.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Un enfrentamiento familiar a los tiros deja un muerto en Banda del Río Salí.

La jornada del jueves terminó marcada por la violencia en Banda del Río Salí, donde un episodio fatal sacudió al barrio Fátima, en la manzana 9, tras un enfrentamiento familiar que concluyó con una víctima mortal. Según datos del Ministerio Público Fiscal, el hecho se originó en una fuerte disputa entre dos grupos familiares.

El conflicto escaló hasta convertirse en un tiroteo. En ese contexto, un hombre adulto que se encontraba en situación de calle fue alcanzado por un balazo, sufrió heridas de extrema gravedad y perdió la vida.

En el lugar se hicieron presentes el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), junto a personal de la Unidad Fiscal de Homicidios I, al mando del fiscal Pedro Gallo.

En el mismo episodio, otro miembro de los grupos involucrados resultó herido de bala en una de sus extremidades inferiores y debió ser derivado al Hospital Centro de Salud, donde fue asistido y se encuentra en buen estado general, sin riesgo de vida.

Enfrentamiento familiar y un muerto: cuatro personas detenidas

A raíz del caso, cuatro personas quedaron retenidas de manera preventiva: tres mujeres y un hombre. Según los primeros datos recabados en la investigación, una de las mujeres estaría señalada como la autora del disparo que terminó causando la muerte del damnificado.

Desde los organismos oficiales señalaron que, hasta el momento, no fue posible establecer quién es la persona fallecida, debido a que vivía en la vía pública y no llevaba consigo ningún tipo de identificación. En ese marco, los equipos a cargo de la causa trabajan para dar con allegados o parientes que permitan reconocer el cuerpo y confirmar su identidad.

Embed

En representación del MPF estuvieron presentes el auxiliar fiscal Lucas Maggio y Julieta Molé, acompañados por agentes de la División Homicidios de la Policía. Los especialistas avanzaron con las pericias técnicas necesarias, orientadas a recolectar pruebas y reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Desde la Unidad Fiscal de Homicidios I señalaron que las actuaciones siguen en marcha, con el objetivo de aclarar cómo se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales.

