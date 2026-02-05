Se esperan aumentos en los pasajes al norte para Carnaval: estos son los precios hoy

En diálogo con Canal 4, Jazmín, vendedora de boletos de una empresa de transporte, confirmó que el movimiento comenzó antes de lo esperado:
“Para el tema del Carnaval ya hay varias ventas anticipadas y ahora se espera la suba que siempre hay para estas fechas”, explicó.
Cuánto cuestan hoy los pasajes al norte
Actualmente, los valores de los pasajes hacia los principales destinos turísticos del norte jujeño son los siguientes:
Tilcara: $8.800
Maimará: $8.000
Purmamarca: $8.300
Humahuaca: $13.000
Uquía: $12.000
La Quiaca: $20.000
Según explicó Jazmín, estos precios podrían modificarse en los próximos días: “Seguro que se van a modificar la semana que viene. Calculamos que la suba puede ser de un 10% o un 15%, como pasa siempre en la previa del Carnaval”.
Alta ocupación y reservas casi completas
La vendedora advirtió que la ocupación ya es muy alta en varias frecuencias. “Nosotros empezamos la preventa este lunes y ya la mayoría de los pasajes están subiendo. Hay coches que están prácticamente completos”, señaló.
Además, indicó que las reservas se encuentran cerca del límite en muchos servicios: “Ya tenemos alrededor de un 100% de reservas en algunos coches para las fechas fuertes del Carnaval".
Más unidades y frecuencias cada media hora
Ante el aumento de la demanda, las empresas refuerzan la cantidad de unidades hacia el norte provincial.
“Los coches salen cada media hora aproximadamente, así que se van sumando más unidades para poder cubrir la demanda. Siempre se consigue pasaje en el momento, pero es mejor comprar antes para no quedarse sin lugar”, recomendó Jazmín.
Respecto al regreso, explicó que la situación es similar: “La vuelta funciona igual que la ida. Se consiguen pasajes, pero los horarios más demandados se llenan rápido, así que conviene reservar con anticipación”.