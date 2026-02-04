Carnaval 2026: cómo cuidar los ojos y evitar lesiones durante los festejos

Con la llegada del Carnaval , miles de jujeños salen a festejar con espuma, talco, papel picado y pintura. En ese contexto, el oftalmólogo Gonzalo Repiso (MP 3631) advirtió sobre los cuidados básicos para evitar lesiones oculares y remarcó la importancia de la prevención, el descanso y la consulta médica ante cualquier síntoma.

Fin de semana. Carnaval vs Día de los Enamorados: que celebrará más el jujeño

Lozano. Jueves de Mijitos: el festejo que "destapa" el Carnaval jujeño entre arte, música y amistad

El especialista explicó que todos los años se registran consultas por irritaciones, cuerpos extraños e incluso lesiones más graves. “Siempre hacemos mucho hincapié en la prevención y en la protección de los ojos. Cualquier tipo de antiparra sirve, no importa la marca. Incluso las antiparras caseras funcionan muy bien y protegen el ojo”, indicó.

Además, pidió un uso responsable de los productos: “Tenemos casos de cuerpo extraño e irritación , y hasta gente a la que le entró cal en el ojo. Hay que vivir el Carnaval con alegría, pero dentro de un marco de responsabilidad, para no dañar los ojos”.

Embed - Cómo cuidar los ojos en Carnaval

Qué lesiones pueden provocar la espuma y el talco

Repiso detalló que, en general, las lesiones son leves, pero pueden ser molestas, “las lesiones suelen ser superficiales, como una queratitis, que quema la córnea y la conjuntiva. Con reposo y algunos colirios, tienen buena evolución”, añadió.

De todas maneras, advirtió que algunos productos pueden generar daños más severos: “Si entra espuma o talco en los ojos, hay que lavarse con abundante agua, ponerse paños fríos y concurrir al oftalmólogo para una revisión más profunda. A veces se necesita antibiótico, otras solo gel lubricante y reposo”.

Prevención en Carnaval. Prevención en Carnaval.

Atención con la cal y productos agresivos

El médico alertó especialmente por el uso de cal: “Es de lo peor que le puede caer al ojo. Penetra y puede traer consecuencias graves, incluso la pérdida de la función visual. En los envases dice que no se debe rociar en los ojos, pero muchas veces se hace igual”.

Descanso y cuidado durante los cuatro días de Carnaval

Sobre el cansancio visual, Repiso remarcó que el descanso es clave: “No hay nada que reemplace al descanso. Si uno trasnocha varios días, los ojos arden y se sienten cansados. Lo mejor es dormir y usar lágrimas artificiales”.

Qué tipo de anteojos sirven para protegerse

Finalmente, explicó que cualquier elemento que cubra los ojos ayuda a prevenir. Asimismo destacó que “cualquier tipo de anteojo o antiparra sirve para que entre la menor cantidad de talco, espuma o pintura. Hay mejores calidades, pero cualquier protección es mejor que nada”.