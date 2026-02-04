Carnaval 2026: cómo cuidar los ojos y evitar lesiones durante los festejos

Con la llegada del Carnaval, miles de jujeños salen a festejar con espuma, talco, papel picado y pintura. En ese contexto, el oftalmólogo Gonzalo Repiso (MP 3631) advirtió sobre los cuidados básicos para evitar lesiones oculares y remarcó la importancia de la prevención, el descanso y la consulta médica ante cualquier síntoma.
El especialista explicó que todos los años se registran consultas por irritaciones, cuerpos extraños e incluso lesiones más graves. “Siempre hacemos mucho hincapié en la prevención y en la protección de los ojos. Cualquier tipo de antiparra sirve, no importa la marca. Incluso las antiparras caseras funcionan muy bien y protegen el ojo”, indicó.
Además, pidió un uso responsable de los productos: “Tenemos casos de cuerpo extraño e irritación, y hasta gente a la que le entró cal en el ojo. Hay que vivir el Carnaval con alegría, pero dentro de un marco de responsabilidad, para no dañar los ojos”.
De todas maneras, advirtió que algunos productos pueden generar daños más severos: “Si entra espuma o talco en los ojos, hay que lavarse con abundante agua, ponerse paños fríos y concurrir al oftalmólogo para una revisión más profunda. A veces se necesita antibiótico, otras solo gel lubricante y reposo”.
Atención con la cal y productos agresivos
El médico alertó especialmente por el uso de cal: “Es de lo peor que le puede caer al ojo. Penetra y puede traer consecuencias graves, incluso la pérdida de la función visual. En los envases dice que no se debe rociar en los ojos, pero muchas veces se hace igual”.
Descanso y cuidado durante los cuatro días de Carnaval
Sobre el cansancio visual, Repiso remarcó que el descanso es clave: “No hay nada que reemplace al descanso. Si uno trasnocha varios días, los ojos arden y se sienten cansados. Lo mejor es dormir y usar lágrimas artificiales”.
Qué tipo de anteojos sirven para protegerse
Finalmente, explicó que cualquier elemento que cubra los ojos ayuda a prevenir. Asimismo destacó que “cualquier tipo de anteojo o antiparra sirve para que entre la menor cantidad de talco, espuma o pintura. Hay mejores calidades, pero cualquier protección es mejor que nada”.