miércoles 04 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de febrero de 2026 - 07:07
Cuidado.

Carnaval 2026: cómo cuidar los ojos y evitar lesiones durante los festejos

Espuma, talco y pintura pueden provocar lesiones en los ojos durante el Carnaval. Un oftalmólogo explica cómo prevenir daños y qué hacer ante irritaciones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Prevención en Carnaval.
Prevención en Carnaval.
Prevención en Carnaval.

Prevención en Carnaval.

Con la llegada del Carnaval, miles de jujeños salen a festejar con espuma, talco, papel picado y pintura. En ese contexto, el oftalmólogo Gonzalo Repiso (MP 3631) advirtió sobre los cuidados básicos para evitar lesiones oculares y remarcó la importancia de la prevención, el descanso y la consulta médica ante cualquier síntoma.

Lee además
Jueves de Mijitos.
Lozano.

Jueves de Mijitos: el festejo que "destapa" el Carnaval jujeño entre arte, música y amistad
Carnaval vs Día de los Enamorados
Fin de semana.

Carnaval vs Día de los Enamorados: que celebrará más el jujeño

El especialista explicó que todos los años se registran consultas por irritaciones, cuerpos extraños e incluso lesiones más graves. “Siempre hacemos mucho hincapié en la prevención y en la protección de los ojos. Cualquier tipo de antiparra sirve, no importa la marca. Incluso las antiparras caseras funcionan muy bien y protegen el ojo”, indicó.

Además, pidió un uso responsable de los productos: “Tenemos casos de cuerpo extraño e irritación, y hasta gente a la que le entró cal en el ojo. Hay que vivir el Carnaval con alegría, pero dentro de un marco de responsabilidad, para no dañar los ojos”.

Embed - Cómo cuidar los ojos en Carnaval

Qué lesiones pueden provocar la espuma y el talco

Repiso detalló que, en general, las lesiones son leves, pero pueden ser molestas, “las lesiones suelen ser superficiales, como una queratitis, que quema la córnea y la conjuntiva. Con reposo y algunos colirios, tienen buena evolución”, añadió.

De todas maneras, advirtió que algunos productos pueden generar daños más severos: “Si entra espuma o talco en los ojos, hay que lavarse con abundante agua, ponerse paños fríos y concurrir al oftalmólogo para una revisión más profunda. A veces se necesita antibiótico, otras solo gel lubricante y reposo”.

Prevención en Carnaval.
Prevención en Carnaval.

Prevención en Carnaval.

Atención con la cal y productos agresivos

El médico alertó especialmente por el uso de cal: “Es de lo peor que le puede caer al ojo. Penetra y puede traer consecuencias graves, incluso la pérdida de la función visual. En los envases dice que no se debe rociar en los ojos, pero muchas veces se hace igual”.

Descanso y cuidado durante los cuatro días de Carnaval

Sobre el cansancio visual, Repiso remarcó que el descanso es clave: “No hay nada que reemplace al descanso. Si uno trasnocha varios días, los ojos arden y se sienten cansados. Lo mejor es dormir y usar lágrimas artificiales”.

Qué tipo de anteojos sirven para protegerse

Finalmente, explicó que cualquier elemento que cubra los ojos ayuda a prevenir. Asimismo destacó que “cualquier tipo de anteojo o antiparra sirve para que entre la menor cantidad de talco, espuma o pintura. Hay mejores calidades, pero cualquier protección es mejor que nada”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jueves de Mijitos: el festejo que "destapa" el Carnaval jujeño entre arte, música y amistad

Carnaval vs Día de los Enamorados: que celebrará más el jujeño

Oriana Vaca Siufi fue elegida Reina Provincial del Carnaval de Jujuy 2026

Carnaval en Jujuy: recomendaciones para viajar y festejar sin riesgos

Falta muy poco: cuánto cuesta armar el kit para Carnaval 2026

Las más leídas

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Facultad de Humanidades. video
Jujuy.

Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu

Quién era Raúl Muguertegui, el hombre que murió en la Facultad de Humanidades video
Duelo.

Quién era Raúl Muguertegui, el hombre que murió en la Facultad de Humanidades

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy
Capital.

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres video
Carnaval.

¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel