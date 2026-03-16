Colegios privados en Jujuy: advierten movimiento de alumnos por el impacto de las cuotas

La situación económica volvió a sentirse en los colegios de gestión privada de Jujuy , donde este año se registró movimiento de alumnos entre instituciones e incluso hacia la escuela pública. Así lo señaló Diego López , presidente de AJIEP , al describir el escenario que atraviesan las familias al momento de sostener el pago de las cuotas.

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“ Claro que sí. La situación económica, si bien está estable a nivel de los precios y esas cuestiones en cuanto a los servicios, evidentemente hay algún tipo de detrimento ”, expresó. En ese sentido, explicó que el impacto no se dio de manera uniforme, pero sí provocó cambios en la matrícula.

Según indicó, hubo familias que optaron por pasar de colegios privados con cuotas más elevadas a otros más accesibles, mientras que en otros casos directamente se produjo el traspaso a la escuela pública. “ Los alumnos de colegios de gestión privada más caros, por así decir, han ido hacia colegios un poco más baratos, o bien de los colegios más baratos a la escuela pública ”, señaló.

“Los alumnos de colegios de gestión privada más caros han ido hacia colegios un poco más baratos" “Los alumnos de colegios de gestión privada más caros han ido hacia colegios un poco más baratos"

Una baja en la matrícula, pero sin caída abrupta

López sostuvo que el sector sintió una merma, aunque aclaró que no se trató de una baja profunda. “Sí ha habido un degradamiento de la matrícula. No muy importante, pero sí existió”, afirmó.

Al comparar la situación con otros años, planteó que el análisis depende del contexto económico general. “Todos los años, según sea la situación económica de cada una de las familias, uno tiene este tipo de bajas. Siempre está previsto algún tipo de baja en los establecimientos”, explicó.

También remarcó que en etapas de mayor inestabilidad macroeconómica el deterioro había sido más fuerte. “Si la cuestión estaba en que la cuota estaba mucho más inestable por la cuestión macroeconómica más inestable, el degradamiento era mucho más grave. Pero ahora que las cosas están más o menos estables, todavía tenemos algunos resquemores centrales”, dijo.

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Qué pasa con las cuotas y los pedidos de espera

Otro de los puntos que mencionó el titular de AJIEP tiene que ver con las dificultades de pago. Si bien aclaró que en los colegios privados no se cobra cooperadora, sí existen otros conceptos mensuales que forman parte del esquema de costos.

“Nosotros no cobramos cooperadora. Cobramos la ganancia mensual, las inversiones, tal vez un canon de fotocopia”, detalló. Y agregó que muchos padres consultan por alternativas o más tiempo para cumplir con esos pagos. “Sí, siempre los padres piden, no la mayoría, pero sí piden algún tipo de espera en cuanto al pago de estos conceptos”.

Consultado sobre la mora, reconoció que es una situación habitual en el sector. “Sí, siempre”, respondió. En ese marco, explicó que algunos establecimientos aplican sistemas de bonificación para incentivar el pago dentro de determinados plazos.

En el caso puntual de de uno de los establecimientos privados de la ciudad, ejemplificó cómo funciona ese esquema. “Ponemos dos plazos. Del 1 al 15 es la cuota bonificada. En este momento la cuota está en 225 mil pesos y la bonificamos a 205 mil. Siempre que la pagues entre el 1 y el 15 del mes. Y si la pagás después del 15, o sea del 16 al 30 o 31, dentro del mes sube a 225”, explicó. También adelantó que “para el mes de abril continúa exactamente el mismo monto”.

Un escenario que atraviesa a todo el sector

López afirmó que esta realidad no se limita a una sola institución, sino que atraviesa a buena parte de los colegios de gestión privada de la provincia. “Yo creo que todos los colegios públicos de gestión privada tenemos comunicación entre nosotros. Sabemos evidentemente cómo se está moviendo el tema económico a nivel local”, sostuvo.

Y agregó que cada establecimiento responde en función de su propia estructura de costos. “Cada uno, en función de los costos internos que tiene cada establecimiento, pone más o menos beneficio para su población escolar”, concluyó.

De esta manera, el inicio del ciclo lectivo en Jujuy vuelve a mostrar cómo la situación económica de las familias impacta también en la elección, la permanencia y la movilidad dentro del sistema educativo privado.

“Cada uno, en función de los costos internos que tiene cada establecimiento, pone más o menos beneficio para su población escolar” “Cada uno, en función de los costos internos que tiene cada establecimiento, pone más o menos beneficio para su población escolar”