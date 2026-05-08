Pasaron por Jujuy rumbo al Mundial: la increíble travesía de dos argentinos en bicicleta

Viajar miles de kilómetros en bicicleta para llegar a un Mundial parece una locura. Pero para Matías Villarruel Vercesi, Leandro Blanco y el equipo de “Todo a Pedal” , es una forma de vida.

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Los cordobeses pasaron por Jujuy mientras continúan su travesía rumbo al Mundial y compartieron con TodoJujuy cómo nació este proyecto que mezcla aventura, pasión por la Selección argentina y el deseo de conocer el mundo de otra manera.

“Yo arranqué con este proyecto en 2014. Fue el primer viaje que hice en bicicleta y también la primera vez que salí del país. Dije: ‘Me voy al Mundial de Brasil en bicicleta’” , recordó Lucas, creador de la iniciativa.

Desde entonces, el proyecto no paró de crecer. Después llegaron la Copa América de Chile, los Juegos Olímpicos de Río, el Mundial de Rusia y hasta una travesía por África y Medio Oriente para llegar a Qatar 2022. “Salimos campeones del mundo y estuvimos en todos los partidos”, contó entre risas.

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“La bicicleta es la mejor forma de conocer el mundo”

Durante la entrevista, explicaron por qué eligieron la bicicleta como medio para recorrer el continente. “La bicicleta te conecta de una manera directa con todo. Sentís los olores, el viento, escuchás cosas que en un auto pasarías de largo”, explicó Lucas.

Y agregó: “Para mí es el mejor medio de transporte que existe para conocer el mundo”.

El grupo ya recorrió miles de kilómetros y actualmente se prepara para uno de los desafíos más duros del viaje: cruzar el Paso de Jama. “En una semana hicimos casi mil kilómetros y ahora viene la parte más complicada: la altura y la cordillera”, señalaron.

El desafío de cruzar el Paso de Jama

Los viajeros aseguraron que atravesar los Andes será una de las pruebas más exigentes de toda la travesía. “Creo que es el desafío más grande del viaje”, reconocieron.

Además, explicaron que buscan hacerlo completamente en bicicleta porque consideran que forma parte de la esencia del proyecto. “No queremos cruzar la cordillera de otra manera que no sea pedaleando”, afirmaron.

Durante la entrevista incluso aprovecharon para pedir recomendaciones a los jujeños sobre el trayecto y el clima en la zona de Jama.

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El sueño mundialista y un problema inesperado

Aunque el objetivo es llegar al Mundial y acompañar a la Selección argentina, el viaje tiene una dificultad inesperada: uno de los integrantes todavía no consiguió la visa para ingresar a Estados Unidos. “Soy el único del grupo que no tiene visa”, contó entre risas y preocupación.

El ciclista explicó que su solicitud fue rechazada poco antes de comenzar el viaje, aunque todavía mantiene la esperanza de resolver la situación en el camino. “Creemos mucho en la magia y todavía hay posibilidades. Vamos a hacer todo lo posible para llegar juntos”, sostuvo.

Mientras tanto, el grupo analiza modificar los tiempos del recorrido y apuntar a llegar al partido inaugural para poder compartir al menos una parte del sueño.

“Estamos demostrando que se pueden cumplir sueños”

A través de sus redes sociales bajo el nombre “Todo a Pedal”, los viajeros comparten cada tramo de la aventura y reciben mensajes de apoyo de distintas partes del país. “Estamos demostrando en carne propia que se pueden cumplir sueños”, afirmaron.

También agradecieron especialmente el cariño recibido durante su paso por Jujuy. “Más de 200 personas nos escribieron para ayudarnos o regalarnos cosas. El cariño de la gente se siente muchísimo”, destacaron. Y cerraron con humor antes de continuar la ruta: “No nos regalen muchas cosas porque después no vamos a poder subir la Cuesta de Lipán”.