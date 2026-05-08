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8 de mayo de 2026 - 07:07
Sociedad.

El mate crece afuera, pero en Argentina cayó el consumo de yerba

Un especialista aseguró que el mate sigue creciendo en el mundo y que la Argentina continúa siendo el principal productor y exportador de yerba mate.

Imagen creada con IA.

Imagen creada con IA.

El mate sigue ganando terreno en el mundo y la Argentina mantiene su lugar central como principal productor y exportador de yerba mate. Así lo explicó en Canal 4 Juan Ferrario, doctor en Ciencias Biológicas y autor de La ciencia del mate, quien destacó el crecimiento del producto a nivel internacional, aunque marcó una preocupación fuerte por lo que sucede dentro del país.

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“El mate sigue creciendo y Argentina es el principal productor y el principal exportador desde hace ya varias décadas”, señaló. Sin embargo, advirtió que ese dato positivo convive con otra realidad más delicada: “Nosotros en Argentina disminuimos el consumo de yerba el último año. Aumentó la producción porque aumentaron las exportaciones, pero nosotros disminuimos el consumo”.

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Consumo de mate.

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Ferrario sostuvo que esta caída del consumo interno puede estar vinculada a distintos factores, entre ellos el precio. “Es triste porque espero que no sea que nos pase como la carne, que es porque los precios hayan sido muy caros, porque la gente no pueda comprar”, planteó.

También remarcó que los pequeños productores atraviesan una situación económica muy complicada. “Los productores pequeños de yerba están muy ahogados económicamente porque lo que se paga por kilo es muy bajo”, explicó. Para el especialista, el panorama es complejo y hay que analizarlo con cuidado, porque mientras el producto gana mercado en el exterior, algunos sectores internos siguen muy afectados.

Qué yerba prefieren los argentinos

Durante la entrevista, Ferrario contó que en la Argentina sigue predominando la yerba mate tradicional, con una proporción moderada de palo. “Acá tenemos muy establecido lo que incluso tiene una denominación, que es la yerba mate argentina, que es una yerba que tiene ligeramente palos”, explicó.

También alertó sobre la necesidad de que los consumidores miren con más atención la información del paquete, especialmente después de los cambios en la regulación. “Es muy importante que los consumidores empiecen a prestar atención en la información del paquete sobre qué porcentaje y cómo están hechas”, afirmó. Según indicó, cuanto más palo tiene una yerba, más barato suele ser el producto, pero también pierde gusto y calidad.

En relación con las yerbas tipo uruguaya o brasileña, dijo que crecieron mucho en presencia mediática, aunque no está claro cuánto avanzaron realmente en el consumo cotidiano de los argentinos.

“El mate es imbatible”

Hacia el final, Ferrario defendió el valor del mate como alimento saludable. “Lo más importante que sabemos ahora es que el mate no tiene contraindicaciones, salvo un par de cositas. Gente sana, no tiene ninguna contraindicación”, sostuvo.

Además, señaló que mejora la concentración, ayuda a la hidratación y aporta beneficios a largo plazo. “Es un alimento saludable, es una de esas cosas que comemos, tomamos y que nos hace bien. Yo creo que con todo eso el mate es imbatible”, resumió.

Embed - JUAN FERRARIO - DOCTOR EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, AUTOR DE "LA CIENCIA DEL MATE"

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