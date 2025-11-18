El Gobierno Nacional liberó el precio de la yerba mate

El Gobierno desregula la yerba mate: quitaron la capacidad de intervención del organismo que fijaba precios
El nuevo artículo modificado ahora señala: “El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”.
El Gobierno Nacional dispuso hoy, martes 18 de noviembre, una desregulación profunda del mercado de la yerba mate y modificó el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que hasta ahora tenía facultades centrales para intervenir en la cadena productiva y fijar precios de referencia.
La medida se formalizó a través del Decreto 812/2025, publicado en el Boletín Oficial, que modifica el Decreto Reglamentario 1240/2002. Desde este cambio, el INYM ya no podrá dictar normas ni intervenir de manera que distorsione los precios de mercado o interfiera en la libre interacción entre oferta y demanda en la producción y comercialización de yerba mate y sus derivados.
Qué es el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y qué hacía hasta ahora
El INYM es un ente de derecho público no estatal con alcance nacional, creado por la Ley 25.564. Su función histórica fue promover y fortalecer la producción, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate, pero también intervenir en la fijación de los valores que se pagaban por la hoja verde y la yerba canchada a los productores, principalmente en Misiones y Corrientes.
Ese esquema permitía establecer precios de referencia mínimos para la materia prima, que servían como piso en las negociaciones entre productores, secaderos e industria. Con el nuevo decreto, ese rol regulador queda sin efecto: el instituto seguirá existiendo, pero limitado a tareas de promoción y control de calidad.
Se ordena al Instituto que, en un plazo de 30 días, revise y adecue toda su normativa interna para hacerla compatible con el nuevo marco.
Se derogan varios artículos del viejo decreto reglamentario que daban sustento a las herramientas de intervención económica del organismo.
La Secretaría de Agricultura aclaró que el INYM continuará a cargo de la promoción del sector y del control de la calidad, pero no intervendrá más en la determinación del precio que se paga en la fase primaria de la cadena yerbatera.
Quiénes se ven afectados y qué puede pasar con los precios
La decisión impacta de lleno en toda la cadena yerbatera, pero especialmente en:
Productores primarios pequeños y medianos, que hasta ahora contaban con un precio de referencia acordado en el ámbito del INYM.
Secaderos e industria, que a partir de ahora negocian sin ese piso regulatorio.
Las provincias productoras, principalmente Misiones y Corrientes, donde la yerba es un eje económico central.
Gobernadores y dirigentes yerbateros de Misiones ya expresaron preocupación y advirtieron que, con la desregulación, la participación del productor en el precio de góndola podría reducirse aún más y quedar más expuesto a la concentración del mercado.
En términos concretos, el decreto no fija un aumento inmediato del precio al consumidor, pero libera completamente la formación de precios: desde ahora, serán las empresas y el propio mercado las que definan cuánto se paga por la hoja verde y cuánto se traslada luego a góndola. Diversos analistas señalan que, en un contexto de costos altos y menor regulación, no se descartan subas en el mediano plazo, especialmente si se consolida una posición dominante de pocos jugadores.