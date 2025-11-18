miércoles 19 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 17:03
INDEC.

La inflación mayorista aumentó 1,1% en octubre y acumula 21,3% en 2025

El INDEC informó que el índice de precios mayoristas se redujo 2,6 puntos porcentuales respecto de septiembre, marcando un freno en la escalada inflacionaria.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Es la variación más baja de los últimos cinco meses: mayo (deflación 0,3%), junio 1.6%, julio 2,8%, agosto 3,1% y septiembre 3,7%.

Economía
Inflaci&oacute;n mayorista en Argentina.

Inflación mayorista en Argentina.

Según el reporte, los productos nacionales subieron 1,3%, mientras que los importados bajaron 1,4%, contribuyendo al descenso general. En lo que va del año, el índice acumula una variación de 21,3%, y en la comparación interanual creció 24,1%.

Entre las categorías con mayores aumentos se destacan los productos agropecuarios (0,51%), alimentos y bebidas (0,31%), refinados del petróleo (0,22%) y tabaco (0,11%), mientras que petróleo crudo y gas (-0,12%) tuvo un efecto a la baja.

Los analistas prevén que noviembre podría mostrar una leve suba, aunque reconocen que la reducción en la cotización del dólar mayorista y la moderación de la actividad podrían sostener el proceso de desaceleración inflacionaria hacia fin de año.

