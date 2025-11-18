La inflación mayorista aumentó 1,1% en octubre y acumula 21,3% en 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación mayorista fue de 1,1% en octubre, una baja considerable frente al 3,7% del mes anterior. El resultado se dio en un contexto de volatilidad del dólar y antes del cierre electoral.
Es la variación más baja de los últimos cinco meses: mayo (deflación 0,3%), junio 1.6%, julio 2,8%, agosto 3,1% y septiembre 3,7%.
Según el reporte, los productos nacionales subieron 1,3%, mientras que los importados bajaron 1,4%, contribuyendo al descenso general. En lo que va del año, el índice acumula una variación de 21,3%, y en la comparación interanual creció 24,1%.
Entre las categorías con mayores aumentos se destacan los productos agropecuarios (0,51%), alimentos y bebidas (0,31%), refinados del petróleo (0,22%) y tabaco (0,11%), mientras que petróleo crudo y gas (-0,12%) tuvo un efecto a la baja.
Los analistas prevén que noviembre podría mostrar una leve suba, aunque reconocen que la reducción en la cotización del dólar mayorista y la moderación de la actividad podrían sostener el proceso de desaceleración inflacionaria hacia fin de año.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.