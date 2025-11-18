La inflación mayorista aumentó 1,1% en octubre y acumula 21,3% en 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación mayorista fue de 1,1% en octubre , una baja considerable frente al 3,7% del mes anterior. El resultado se dio en un contexto de volatilidad del dólar y antes del cierre electoral.

Es la variación más baja de los últimos cinco meses: mayo (deflación 0,3%), junio 1.6%, julio 2,8%, agosto 3,1% y septiembre 3,7%.

Según el reporte, los productos nacionales subieron 1,3%, mientras que los importados bajaron 1,4%, contribuyendo al descenso general. En lo que va del año, el índice acumula una variación de 21,3%, y en la comparación interanual creció 24,1%.

Entre las categorías con mayores aumentos se destacan los productos agropecuarios (0,51%), alimentos y bebidas (0,31%), refinados del petróleo (0,22%) y tabaco (0,11%), mientras que petróleo crudo y gas (-0,12%) tuvo un efecto a la baja.

Los analistas prevén que noviembre podría mostrar una leve suba, aunque reconocen que la reducción en la cotización del dólar mayorista y la moderación de la actividad podrían sostener el proceso de desaceleración inflacionaria hacia fin de año.