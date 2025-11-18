La Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy por la denuncia de Lucas Comesaña

La disputa entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn volvió a quedar bajo la lupa después del informe judicial que analizó las supuestas amenazas contra el árbitro Lucas Comesaña. El fiscal Diego Funes determinó que no hubo delitos y archivó la causa. El partido, suspendido en el entretiempo del duelo por el Reducido de la Primera Nacional, había quedado 3 a 0 para el elenco chubutense y luego se definió en la vuelta.

El caso surgió cuando Comesaña denunció que directivos de Gimnasia de Jujuy ingresaron al vestuario y lanzaron amenazas antes del inicio del segundo tiempo. Según la presentación, el exsecretario del club, Leandro Meyer, habló con el cuarto juez y mencionó una denuncia por discriminación infantil. También señaló que la terna recibió un pedido directo para “dirigir bien” en la parte restante del encuentro.

TyC Sports accedió al documento judicial y confirmó que el fiscal Funes desestimó la acusación. En su resolución expresó que no existieron amenazas ni actos que encajen dentro de los parámetros legales para avanzar con una causa penal. Por esa razón, el expediente se archivó por falta de pruebas.

Comesaña, luego de la suspensión del duelo, afirmó que la situación lo afectó en lo personal. “La amenaza fue hacia los cuatro jueces”, dijo en declaraciones al canal deportivo. También sostuvo que no logró dormir después del episodio y que el ambiente dentro del vestuario fue tenso.

En sus declaraciones, el árbitro remarcó que el freno del partido se dio por falta de garantías para continuar. La suspensión ocurrió cuando Gimnasia ganaba 1 a 0 y el clima en la cancha era intenso, ya que era un encuentro clave por el ascenso.

Lucas Comesaña y Gimnasia de Jujuy Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.

Antecedentes y clima previo en Jujuy

No era la primera vez que Comesaña quedaba envuelto en un conflicto en Jujuy. En octubre de 2023, tras un partido entre Gimnasia y Riestra, hubo cuestionamientos por decisiones arbitrales. El presidente del Lobo, Walter Morales, recordó aquel antecedente y aseguró que el juez llegó con un estado de tensión previo.

Morales también sostuvo que el club ofreció todas las garantías para que el partido siga. “Han dramatizado un montón”, expresó ante la prensa local en aquella jornada. Las discusiones volvían a tomar fuerza en un clima cargado por sospechas externas.

Polémicas en torno a Deportivo Madryn

El informe judicial se conoció en medio de un escenario marcado por versiones sobre un supuesto respaldo desde la AFA para que Deportivo Madryn logre el ascenso. Esas especulaciones circularon con fuerza en Jujuy durante la semana previa al partido suspendido.

La situación se reforzó después de que el técnico de Morón, Walter Otta, recibiera una suspensión de 30 días. Fue tras la ida de las semifinales ante Madryn por supuestas declaraciones contra autoridades de la AFA que el club negó. Esa sanción generó enojo en el Gallo y sumó otra arista a un torneo atravesado por dudas y fallos cuestionados.

En la vuelta de la semifinal, Madryn anotó el gol decisivo después de una jugada discutida. Además, el árbitro no expulsó a un jugador tras una infracción fuerte y eso profundizó el malestar del equipo bonaerense. El partido cerró una semana tensa, con decisiones que quedaron bajo análisis.