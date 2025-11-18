martes 18 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 08:07
Primera Nacional.

La Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy por la denuncia de Lucas Comesaña

La Fiscalía descartó la denuncia por amenazas y confirmó que no hubo riesgo para seguir el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.

Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.

El caso surgió cuando Comesaña denunció que directivos de Gimnasia de Jujuy ingresaron al vestuario y lanzaron amenazas antes del inicio del segundo tiempo. Según la presentación, el exsecretario del club, Leandro Meyer, habló con el cuarto juez y mencionó una denuncia por discriminación infantil. También señaló que la terna recibió un pedido directo para “dirigir bien” en la parte restante del encuentro.

La postura del árbitro y su reacción tras el partido

Comesaña, luego de la suspensión del duelo, afirmó que la situación lo afectó en lo personal. “La amenaza fue hacia los cuatro jueces”, dijo en declaraciones al canal deportivo. También sostuvo que no logró dormir después del episodio y que el ambiente dentro del vestuario fue tenso.

En sus declaraciones, el árbitro remarcó que el freno del partido se dio por falta de garantías para continuar. La suspensión ocurrió cuando Gimnasia ganaba 1 a 0 y el clima en la cancha era intenso, ya que era un encuentro clave por el ascenso.

Lucas Comesaña y Gimnasia de Jujuy
Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.

Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.

Antecedentes y clima previo en Jujuy

No era la primera vez que Comesaña quedaba envuelto en un conflicto en Jujuy. En octubre de 2023, tras un partido entre Gimnasia y Riestra, hubo cuestionamientos por decisiones arbitrales. El presidente del Lobo, Walter Morales, recordó aquel antecedente y aseguró que el juez llegó con un estado de tensión previo.

Morales también sostuvo que el club ofreció todas las garantías para que el partido siga. “Han dramatizado un montón”, expresó ante la prensa local en aquella jornada. Las discusiones volvían a tomar fuerza en un clima cargado por sospechas externas.

Polémicas en torno a Deportivo Madryn

El informe judicial se conoció en medio de un escenario marcado por versiones sobre un supuesto respaldo desde la AFA para que Deportivo Madryn logre el ascenso. Esas especulaciones circularon con fuerza en Jujuy durante la semana previa al partido suspendido.

La situación se reforzó después de que el técnico de Morón, Walter Otta, recibiera una suspensión de 30 días. Fue tras la ida de las semifinales ante Madryn por supuestas declaraciones contra autoridades de la AFA que el club negó. Esa sanción generó enojo en el Gallo y sumó otra arista a un torneo atravesado por dudas y fallos cuestionados.

En la vuelta de la semifinal, Madryn anotó el gol decisivo después de una jugada discutida. Además, el árbitro no expulsó a un jugador tras una infracción fuerte y eso profundizó el malestar del equipo bonaerense. El partido cerró una semana tensa, con decisiones que quedaron bajo análisis.

