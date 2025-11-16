lunes 17 de noviembre de 2025

16 de noviembre de 2025 - 20:02
Fútbol.

Deportivo Madryn finalista de la Primera Nacional con un final escandaloso

El duelo entre Deportivo Madryn y Morón terminó con empujones, golpes e intervención policial. Tiraron gas pimienta a los jugadores.

Por  Redacción de TodoJujuy
Deportivo Madryn finalista de la Primera Nacional.

Deportivo Madryn finalista de la Primera Nacional.

El episodio ocurrió este domingo 16 de noviembre, en el estadio Abel Sastre de Chubut, cuando se definió la vuelta de la semifinal del Reducido de la Primera Nacional. La intervención ocurrió después del pitazo final, en medio de una pelea entre los planteles de Deportivo Madryn y el Gallo. El objetivo de la fuerza de seguridad fue separar, pero la situación terminó con futbolistas tirados en el césped y con síntomas de irritación severa.

Cabe destacar que, con polémica, el equipo de la Patagonia venció 1 a 0 al gallo y se quedó con el pase a la final por ventaja deportiva.

Tensión en el cierre y primeros incidentes

El clima en el estadio entró en una zona de tensión apenas terminó el partido. Jugadores de ambos lados iniciaron discusiones en el medio del campo, con empujones y gritos que crecieron sin control. Futbolistas de Morón intentaron apartarse, pero la situación avanzó hacia el caos cuando varios jugadores quedaron frente a frente en el círculo central.

En ese momento, miembros del plantel de Deportivo Madryn respondieron con golpes directos y el tumulto se volvió general. La escena quedó marcada por corridas y manotazos que se multiplicaron frente a miles de personas que miraban sin entender la magnitud del problema.

La policía intervino en medio de la pelea

La policía ingresó al césped para dividir los grupos, pero la maniobra avanzó de manera brusca. Agentes buscaron abrir paso para que los jugadores locales entren al túnel, aunque la acción terminó con empujones hacia los futbolistas de Morón, quienes quedaron encerrados en una zona sin salida clara.

Varios testigos indicaron que la fuerza de seguridad utilizó gas pimienta a corta distancia. El producto golpeó de lleno a Julio Salvá, arquero del Gallo, que cayó al piso con signos de dolor e irritación. Otros jugadores también sufrieron los efectos, entre ellos Ivo Constantino, Juan Manuel Cabrera, Gastón González y Matías Cortave.

Embed

Jugadores en el piso y desesperación por la irritación

La imagen más fuerte surgió cuando cuatro futbolistas quedaron tirados sobre el pasto, tomándose el rostro y golpeando el césped. Compañeros intentaron ayudarlos, pero el ardor en los ojos y la falta de aire generó escenas de desesperación. El cuerpo técnico pidió asistencia médica de inmediato.

El plantel visitante denunció que la intervención policial fue excesiva y que el uso del gas ocurrió sin advertencia. La delegación de Morón permaneció varios minutos en el campo hasta que logró salir hacia la zona de vestuarios.

