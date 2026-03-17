Javier Milei y el atentado a la embajada de Israel: "Fue un ataque cobarde del enemigo iraní"

Javier Milei en el acto por el 34° aniversario por el atentado a la embajada de Israel en la Argentina

Javier Milei en el acto por el 34° aniversario por el atentado a la embajada de Israel en la Argentina

El presidente Javier Milei fue el principal orador este martes en el acto por el 34° aniversario por el atentado a la embajada de Israel en la Argentina . Lo acompañaron su hermana Karina y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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“Fue un ataque cobarde del enemigo iraní que dejó un saldo de 29 muertos . Se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad. Israel encarna los valores de la libertad y la resiliencia”, dijo el Presidente argentino.

“La Argentina es socia de Israel en los valores de la libertad y combate al terrorismo . Intentaron alejarnos de una nación hermana. Tanto el atentado a la embajada como a la AMIA intentaron cercenar la claridad moral de nuestro pueblo”. Y subrayó: “Frente al terrorismo no puede haber tregua”.

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Milei condenó el crecimiento del antisemitismo: “Debemos estar más atentos que nunca, no podemos bajar la guardia. Debemos combatir el antisemitismo en todos los frentes. Esa es la forma de defender lo que somos, los principios que nos fundaron como nación”.

También el mandatario nacional reafirmó su alineamiento con Israel y Estados Unidos en la guerra de Medio Oriente. “Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní. Una tiranía que no solo mantiene cautiva a su población, sino que sembró el terror durante décadas alrededor del mundo”.

Qué pasó en el atentado contra la Embajada de Israel en Argentina

El 17 de marzo de 1992 un coche bomba conducido por un atacante suicida explotó frente a la sede diplomática, en la intersección de Arroyo y Suipacha, y dejó un saldo de 29 muertos y más de 240 heridos.

Javier Milei en el acto por el 34° aniversario por el atentado a la embajada de Israel en la Argentina Javier Milei en el acto por el 34° aniversario por el atentado a la embajada de Israel en la Argentina

El atentado, atribuido a Hezbollah con apoyo de la República Islámica de Irán, no solo destruyó el edificio de la embajada, sino que también afectó a viviendas, una escuela, una iglesia y un hogar de ancianos en la zona.

Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, otro atentado volvió a golpear a la comunidad judía argentina cuando un coche bomba explotó frente a la sede de la AMIA, causando 85 muertos y cientos de heridos.