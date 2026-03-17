Irán amenazó a Javier Milei tras sus declaraciones: "Cruzó una línea roja"

La tensión diplomática entre Argentina e Irán se intensificó luego de que el gobierno iraní criticara al presidente Javier Milei , señalando que había traspasado una “línea roja imperdonable” al afirmar públicamente en Nueva York que la República Islámica representa una amenaza para Argentina , además de reiterar su vinculación estratégica con Estados Unidos e Israel .

El aviso de Irán se publicó en un editorial firmado por Saleh Abidi Maleki en el Tehran Times , el principal diario oficial en inglés y portavoz del liderazgo político y religioso persa. En el texto, se aseguró que el régimen adoptará una “respuesta proporcionada” frente a la política exterior de la administración Milei , a la que acusa de impulsar un programa de iranofobia bajo la influencia del llamado “eje estadounidense-sionista” .

La publicación , reproducida por cercanos al gobierno iraní luego de que su sitio web quedara fuera de línea por la guerra en curso, representa un aumento de la tensión con posible repercusión en la seguridad regional .

El editorial titulado Milei, Quo Vadis? (en español, Milei, ¿adónde vas?) se difundió en medio del contraataque militar de Irán tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel , y eleva la presión sobre la relación bilateral con una serie de acusaciones sin precedentes .

En el artículo se sostiene: “Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. Deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”.

"Irán es nuestro enemigo. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel", dijo Javier Milei en Argentina Week.

La respuesta oficial de Irán se produjo después del discurso que Javier Milei pronunció el 9 de marzo en la Universidad Yeshiva de Nueva York, donde declaró: “Irán es nuestro enemigo. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Además, tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

Javier Milei reafirma su alineamiento con Estados Unidos e Israel

El presidente agregó sentirse “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”. Durante su visita a Nueva York, Milei formó parte de la llamada Argentina Week y mantuvo reuniones con Donald Trump y con miembros de su círculo aliado del Escudo de las Américas.

Una portada de 2024 del Tehran Times, el órgano de propaganda del régimen israelí. Su sitio web está desactivado por el conflicto bélico.

Al analizar los antecedentes, el editorial iraní rechaza cualquier implicación de Teherán en los ataques a la AMIA (1994, con 85 muertos) y a la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992), calificando de “falsas” las acusaciones judiciales argentinas y enmarcando estos señalamientos dentro de lo que define como un “proyecto de iranofobia” que, según su versión, se mantiene vigente desde hace 31 años.

El texto sostiene que la administración de Milei “no actúa guiada por intereses propios del país, sino bajo presiones externas”, y acusa a Argentina de haberse transformado en el “Israel de América Latina”, donde la influencia de grupos vinculados al régimen sionista habría penetrado hasta los niveles más altos de toma de decisiones políticas.

El conflicto diplomático con Irán sufrió una escalada después de que el régimen iraní acusó al presidente argentino, Javier Milei, de haber cruzado una línea roja.

Irán denuncia presunta actividad de espionaje desde Argentina

De acuerdo con el Tehran Times, la casa de gobierno argentina habría pasado a ser considerada “una base para diseñar y ejecutar complots contra Irán”.

Asimismo, el artículo apunta a la existencia de “empresas argentinas vinculadas a círculos sionistas” que “participan en operaciones contra Irán, financian o apoyan agresiones militares y realizan actividades de espionaje cerca de las fronteras iraníes”.

Amenaza del régimen iraní.

“El punto más preocupante es la actividad de algunas de estas empresas cerca de las fronteras de Irán. Utilizando una fachada comercial, se dedican al monitoreo y la transferencia de información, formando un eslabón en la cadena de amenazas contra la seguridad nacional de Irán”, declaró Saleh Abidi Malek.

Cabe recordar que, tras el aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán y los ataques a instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, Argentina decidió evacuar su embajada en Teherán por motivos de seguridad, mientras que la embajada iraní en Buenos Aires continúa funcionando normalmente.