Estados Unidos afirma que el nuevo líder supremo de Irán está herido y desfigurado tras los ataques

El secretario de Defensa de Estados Unidos , Pete Hegseth, afirmó que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, se encuentra herido y posiblemente desfigurado tras los ataques que marcaron el inicio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra ese país.

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Según el jefe del Pentágono, el dirigente iraní —hijo del fallecido líder supremo Alí Jameneí— difundió recientemente un comunicado escrito, pero no apareció en público ni emitió mensajes en video o audio.

Durante una rueda de prensa, Hegseth sugirió que la ausencia de registros audiovisuales podría estar relacionada con su estado de salud tras los bombardeos.

El funcionario estadounidense también brindó detalles sobre el alcance de la ofensiva militar contra Irán. Según explicó, las fuerzas de Estados Unidos atacaron más de 6.000 objetivos desde el inicio de la operación.

Si se suman los ataques realizados por Israel, la cifra superaría los 15.000 blancos militares alcanzados. De acuerdo con Hegseth, el promedio supera los mil objetivos diarios.

El jefe del Pentágono señaló además que la campaña militar continúa en expansión y anticipó que las operaciones podrían intensificarse en los próximos días.

nuevo líder de Irán (1)

Washington cuestiona la legitimidad del nuevo líder

Durante la conferencia, Hegseth también puso en duda la legitimidad de Mojtaba Jameneí para asumir el liderazgo del país tras la muerte de su padre.

El funcionario sostuvo que dentro del gobierno iraní existe un clima de tensión y afirmó que varios dirigentes se encuentran resguardados ante la ofensiva militar.

Según su visión, el gobierno iraní atraviesa una situación de debilidad política y militar en medio del conflicto.

Nuevos ataques previstos en medio del conflicto

En la misma conferencia participó el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien señaló que las operaciones militares podrían intensificarse en las próximas horas.

El militar indicó que se espera un volumen de ataques mayor al registrado hasta ahora en el marco de la ofensiva contra Irán.

La jornada también estuvo marcada por la confirmación de la muerte de cuatro militares estadounidenses en Irak tras el accidente de un avión cisterna. Las autoridades informaron que investigan las circunstancias del hecho.