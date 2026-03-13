sábado 14 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de marzo de 2026 - 12:15
Mundo.

Estados Unidos afirma que el nuevo líder supremo de Irán está herido y desfigurado tras los ataques

El secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró que Mojtaba Jameneí resultó herido tras los bombardeos que iniciaron la ofensiva militar contra Irán

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Estados Unidos afirma que el nuevo líder supremo de Irán está herido y desfigurado tras los ataques

Estados Unidos afirma que el nuevo líder supremo de Irán está herido y desfigurado tras los ataques

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, se encuentra herido y posiblemente desfigurado tras los ataques que marcaron el inicio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra ese país.

Lee además
la guerra se extiende al mediterraneo: francia y grecia envian aviones y sistemas antidrones
Tensión.

La guerra se extiende al Mediterráneo: Francia y Grecia envían aviones y sistemas antidrones
Foto ilustrativa.
Mundo.

Guerra en Medio Oriente: la suba del petróleo podría causar aumento del 10% en los combustibles en Argentina

Según el jefe del Pentágono, el dirigente iraní —hijo del fallecido líder supremo Alí Jameneí— difundió recientemente un comunicado escrito, pero no apareció en público ni emitió mensajes en video o audio.

Durante una rueda de prensa, Hegseth sugirió que la ausencia de registros audiovisuales podría estar relacionada con su estado de salud tras los bombardeos.

Escalada militar y miles de objetivos atacados

El funcionario estadounidense también brindó detalles sobre el alcance de la ofensiva militar contra Irán. Según explicó, las fuerzas de Estados Unidos atacaron más de 6.000 objetivos desde el inicio de la operación.

Si se suman los ataques realizados por Israel, la cifra superaría los 15.000 blancos militares alcanzados. De acuerdo con Hegseth, el promedio supera los mil objetivos diarios.

El jefe del Pentágono señaló además que la campaña militar continúa en expansión y anticipó que las operaciones podrían intensificarse en los próximos días.

nuevo líder de Irán (1)

Washington cuestiona la legitimidad del nuevo líder

Durante la conferencia, Hegseth también puso en duda la legitimidad de Mojtaba Jameneí para asumir el liderazgo del país tras la muerte de su padre.

El funcionario sostuvo que dentro del gobierno iraní existe un clima de tensión y afirmó que varios dirigentes se encuentran resguardados ante la ofensiva militar.

Según su visión, el gobierno iraní atraviesa una situación de debilidad política y militar en medio del conflicto.

Nuevos ataques previstos en medio del conflicto

En la misma conferencia participó el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien señaló que las operaciones militares podrían intensificarse en las próximas horas.

El militar indicó que se espera un volumen de ataques mayor al registrado hasta ahora en el marco de la ofensiva contra Irán.

La jornada también estuvo marcada por la confirmación de la muerte de cuatro militares estadounidenses en Irak tras el accidente de un avión cisterna. Las autoridades informaron que investigan las circunstancias del hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La guerra se extiende al Mediterráneo: Francia y Grecia envían aviones y sistemas antidrones

Guerra en Medio Oriente: la suba del petróleo podría causar aumento del 10% en los combustibles en Argentina

Guerra en Medio Oriente: proponen liberar 400 millones de barriles para frenar el precio del petróleo

Cómo hablar con los niños sobre la guerra y noticias violentas: claves para el diálogo

Cuba confirmó conversaciones con Estados Unidos en medio de una fuerte crisis

Las más leídas

No llevar mascotas a Punta Corral (imagen creada con IA) video
Jujuy.

Punta Corral: multas de $1.700.000 por abandonar mascotas en la peregrinación

Maps Ruta Provincial 22 El Pongo - Imagen ilustrativa video
Importante.

Más de 10 rutas intransitables en Jujuy, hoy 13 de marzo: cuáles son

Crimen del soladado de Abra Pampa: Destrozaron mi familia, dijo la mamá video
Policiales.

Crimen del soladado de Abra Pampa: "Destrozaron mi familia", dijo la mamá

La Comisión de Devotos pidió esperar hasta el 21 de marzo para subir a Punta Corral por Tumbaya, cuando el camino esté habilitado. video
Tumbaya.

Punta Corral: desde la Comisión de Devotos piden esperar unos días más para subir

Foto ilustrativa creada con IA.
Inflación.

Qué alimentos aumentaron más en febrero en Argentina: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel