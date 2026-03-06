Guerra en Medio Oriente: la suba del petróleo podría causar aumento del 10% en los combustibles en Argentina

La escalada del conflicto en Medio Oriente ya comenzó a tener efectos en el mercado energético global. Desde el inicio de las hostilidades, el precio internacional del petróleo Brent acumuló una suba superior al 16% , lo que encendió alertas sobre un posible traslado a los combustibles en la Argentina.

Especialistas del sector energético explican que existe una relación directa entre el valor del barril de crudo y el precio final en los surtidores. Según estimaciones, por cada dólar que sube el petróleo, el precio de los combustibles podría aumentar entre 1% y 1,3% .

El ex secretario de Energía Emilio Apud explicó que si el precio del Brent se mantiene en los valores actuales, el impacto podría sentirse en los próximos meses.

Con el barril estabilizado en torno a 80 u 81 dólares , unos 9 dólares por encima del valor que reflejan hoy los combustibles locales , el aumento potencial podría acercarse al 10% si la situación se sostiene en el tiempo.

En términos concretos, esto podría significar una suba de entre 150 y 200 pesos por litro en las estaciones de servicio.

El conflicto en Medio Oriente y el petróleo

Extracción de petróleo. Foto ilustrativa.

El salto del precio del crudo está directamente relacionado con la escalada bélica en Medio Oriente y el riesgo que el conflicto representa para el comercio mundial de energía.

Uno de los puntos clave es el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta para el transporte de hidrocarburos.

Por ese corredor, ubicado frente a las costas de Irán, circula aproximadamente un quinto del petróleo que se comercializa en el mundo. Desde el inicio del conflicto, el tránsito de petroleros en la zona cayó cerca de 90%, lo que generó presión sobre los precios internacionales.

El rol de YPF y el mercado argentino

A pesar de la suba internacional, el traslado al precio de las naftas en Argentina no es automático. El valor final del combustible depende de varios factores como el costo del crudo, la refinación, los impuestos y la mezcla obligatoria de biocombustibles.

Además, YPF, que concentra alrededor del 55% del mercado minorista de combustibles, suele marcar el ritmo de los ajustes de precios.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, aseguró que la empresa no trasladará de manera inmediata las variaciones internacionales.

“No hay que actuar con pánico en estos escenarios. Vamos a ver cómo evoluciona el precio del petróleo”, afirmó.

Según explicó, si el aumento del crudo se mantiene durante varios meses podría generar un ajuste en los surtidores. Sin embargo, si se trata de un pico momentáneo, el impacto podría ser mínimo.