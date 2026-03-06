sábado 07 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 10:29
Sociedad.

Argentinos varados en Medio Oriente: confirmaron 260 solo en Israel

El Gobierno confirmó que hay 260 argentinos varados en Israel por la guerra, mientras se analiza la situación de los ciudadanos en toda la región.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Argentinos varados en Medio Oriente: confirmaron 260 solo en Israel

Argentinos varados en Medio Oriente: confirmaron 260 solo en Israel

El embajador argentino en Israel,&nbsp;Axel Wahnish,&nbsp;confirmó este viernes que actualmente&nbsp;son 260 los argentinos varados en ese país.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó este viernes que actualmente son 260 los argentinos varados en ese país.

Por otro lado, ya son 630 los argentinos que pidieron escapar de la zona de conflicto a través de diversos canales consulares, según detallaron a un medio nacional (Infobae) desde Cancillería.

En su mayoría, son personas que quedaron varadas en Israel y Qatar; como el espacio aéreo está cerrado tras el ataque de Estados Unidos e Israel y la represalia de Irán, desde el Gobierno informaron que las sedes diplomáticas gestionan con las aerolíneas para que, a medida que salgan vuelos y haya cupos, suban los argentinos de acuerdo a un “esquema de priorización”, como pueden ser situaciones particulares de menores de edad o personas con problemas de salud.

La información fue brindada por fuentes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que precisaron que este número corresponde a aquellos que están en el territorio israelí y enfrentan dificultades para regresar al país por la situación de seguridad y el cierre parcial de operaciones en la región.

Axel Wahnish
El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó este viernes que actualmente son 260 los argentinos varados en ese país.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó este viernes que actualmente son 260 los argentinos varados en ese país.

Argentinos en Medio Oriente y la situación de los varados

Aunque el foco de la confirmación oficial está en los 260 argentinos en Israel, las autoridades también evalúan permanentemente la situación del resto de ciudadanos que puedan encontrarse en otros países de Medio Oriente.

Hasta ahora, Israel es el principal punto donde se concentra la mayor cantidad de argentinos afectados por las restricciones de vuelo, el aumento de las hostilidades y la falta de opciones seguras de traslado.

El Gobierno mantiene un monitoreo constante de la situación y trabaja en coordinación con los consulados y embajadas para garantizar asistencia consular, opciones de repatriación y comunicación con los familiares en Argentina.

“Los cielos están completamente cerrados para salir, sí abrieron para repatriar israelíes que quedaron varados afuera y quieren volver”, explicó Wahnish.

El embajador argentino en Israel explicó que a día de hoy “no hay salida aérea para nadie” y advirtió que la única salida que hay es “vía Egipto, por el sur, en el cruce de Taba”.

El funcionario detalló que para salir por esa zona se debe hacer "un traslado terrestre de 4 horas, que es un riesgo".

“Los cielos están completamente cerrados para salir" “Los cielos están completamente cerrados para salir"

Asistencia y comunicación oficial

Desde la Cancillería se reiteró la importancia de que los argentinos que se encuentren en zonas de conflicto se registren en el Registro de Argentinos en el Exterior, disponible en la plataforma oficial del Gobierno, para facilitar el contacto y la atención ante situaciones de emergencia.

Además, se recomiendan medidas de precaución ante el agravamiento del conflicto y seguir las recomendaciones de las autoridades locales y diplomáticas.

La guerra en Medio Oriente continúa generando impacto no solo en el ámbito geopolítico, sino también en la vida de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por estar lejos de su país de origen.

Ayer, el canciller Pablo Quirno explicó cómo es la asistencia diplomática. “Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente. El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos; el martes, un 98%; y hoy (por el miércoles) se abrió un 68%, con lo que los espacios son limitados. Nosotros recomendamos esperar en Dubái porque estamos trabajando con las compañías aéreas que tienen vuelos de regreso. Pero solo allí hay 1.500 varados de todo el mundo”, afirmó en diálogo con LN+.

