viernes 06 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 10:31
Análisis.

Conflicto entre Irán y EE.UU.: qué puede pasar y por qué podría impactar en Argentina

Una especialista en Relaciones Internacionales advirtió sobre el riesgo de escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Irán lanzó un ataque contra todas las bases de Estados Unidos en Medio Oriente (Foto ilustrativa)

Irán lanzó un ataque contra todas las bases de Estados Unidos en Medio Oriente (Foto ilustrativa)

El conflicto entre Irán y Estados Unidos suma tensión a un escenario internacional cada vez más complejo. Mientras crece la preocupación por una posible escalada, especialistas advierten que la crisis no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un reordenamiento del poder mundial.

La doctora en Relaciones Internacionales Stella Maris Juste señaló que la actual confrontación forma parte de una dinámica más amplia de conflictos y debilitamiento de los mecanismos internacionales de control. “Este es un capítulo más de lo que venimos viendo en el mundo, con cambios en la estructura del poder y una crisis del sistema multilateral”, explicó. En ese sentido, remarcó que organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU o la Asamblea General han tenido poca capacidad de intervención en conflictos recientes.

“Hoy vemos que los mecanismos internacionales no están funcionando como antes, algo que ya pasó con la guerra entre Rusia y Ucrania”, agregó la investigadora jujeña.

El temor a una escalada nuclear

Uno de los principales temores de la comunidad internacional es que el conflicto escale hacia un escenario mucho más grave. Juste advirtió que en la región están involucrados países con capacidad nuclear y que, en un contexto de debilitamiento de los acuerdos internacionales de control armamentístico, el riesgo aumenta.

“Los países que están en conflicto, como Irán y Estados Unidos, son potencias nucleares. En un escenario de crisis del multilateralismo, el riesgo de una escalada nuclear es más latente”, sostuvo Juste. Incluso planteó un escenario inquietante: “Hoy hay que estar atentos porque alguien está mirando un botón que puede ser muy peligroso”.

Embed - STELLA JUSTE DRA EN RRII TODOJUJUY

La estrategia de Irán y el desgaste del conflicto

Desde el punto de vista militar, el enfrentamiento muestra una clara asimetría entre Estados Unidos y sus aliados y la capacidad militar de Irán. Sin embargo, la especialista explicó que Teherán podría estar apostando a otro tipo de estrategia. Según indicó, Irán cuenta con redes de apoyo en distintos puntos de Medio Oriente, como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza o los hutíes en Yemen, lo que amplía su capacidad de acción.

“Irán tiene fuerzas aliadas y células que operan en distintos lugares. Eso le permite tener brazos armados no solo en la región, sino también en otros puntos del mundo”, explicó la investigadora. Además, señaló que el tipo de armamento utilizado hasta ahora podría responder a una estrategia de desgaste prolongado del adversario.

“Da la impresión de que Irán está jugando a desgastar al rival. Si esa es la estrategia, estamos hablando de un conflicto que podría extenderse en el tiempo”, analizó.

Por qué Argentina aparece en el radar

Aunque el conflicto se desarrolla a miles de kilómetros, la especialista sostuvo que la situación también puede tener implicancias para la Argentina. El motivo principal es el posicionamiento geopolítico del país y su alineamiento con Estados Unidos e Israel.

“Argentina tiene una historia de atentados en su territorio y hoy vemos un fuerte respaldo del gobierno nacional a Estados Unidos e Israel. Eso nos coloca en un escenario donde los índices de riesgo pueden ser más altos”, explicó Juste. De hecho, el presidente Javier Milei dispuso recientemente reforzar medidas de seguridad en áreas sensibles y revisar las capacidades militares del país frente a la escalada del conflicto.

Más allá del conflicto puntual en Medio Oriente, Juste advirtió que el escenario internacional podría seguir sumando focos de tensión durante el año. A la guerra en Ucrania se suman las crisis en Medio Oriente, las tensiones entre grandes potencias y los cambios en el equilibrio global de poder. “Vamos a ver un panorama bastante movido este año. Muchos conflictos que ya existen podrían agravarse y también podrían abrirse nuevos frentes”, concluyó.

