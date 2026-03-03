La guerra se extiende al Mediterráneo: Francia y Grecia envían aviones y sistemas antidrones

Francia y Grecia enviaron aviones de guerra, fragatas y sistemas antidrones para reforzar la defensa de Chipre, luego del ataque con drones registrado en una base aérea británica ubicada en la isla. La medida se tomó en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, donde Irán advirtió a los países europeos que no intervengan en el conflicto que mantiene con Israel y Estados Unidos, al considerar cualquier acción como “un acto de guerra”.

Conflicto en Medio Oriente: detalles de la medida adoptada por Francia y Grecia El vocero del gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, confirmó que el despliegue francés se suma al aporte militar ya dispuesto por Grecia, que envió cuatro cazas y dos fragatas para apoyar a la isla, integrante de la Unión Europea.

Letymbiotis también señaló que el gobierno de Chipre trasladó un pedido de apoyo similar al canciller alemán Friedrich Merz.

El ataque del lunes tuvo como blanco las áreas soberanas británicas en Chipre, entre ellas las instalaciones de las Fuerzas Aéreas del Reino Unido en Akrotiri. El gobierno chipriota atribuyó la responsabilidad a la milicia chií libanesa Hezbollah, aliada de Irán.

Desde Atenas detallaron que, además del envío de los cazas F-16, una de las fragatas en camino está equipada con el sistema antidrones Centauro, preparado para detectar y neutralizar objetivos a baja altura. image Irán advierte a Europa En respuesta a la posibilidad de que países europeos intervengan, el gobierno iraní lanzó un mensaje contundente. Alemania, Reino Unido y Francia habían manifestado que evaluarían “acciones defensivas” para limitar la capacidad misilística de la república islámica, lo que desató la reacción de Teherán. El vocero de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, declaró: “Sería un acto de guerra. Cualquier acción de ese tipo contra Irán sería considerada complicidad con los agresores. Sería considerada un acto de guerra contra Irán.”

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.