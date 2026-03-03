martes 03 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 13:43
Conflicto.

Cristiano Ronaldo deja Arabia Saudita en medio de la tensión internacional y viaja a Madrid

Cristiano Ronaldo viaja a España tras un episodio de tensión en Riad que impacta en figuras del deporte mundial

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Cristiano Ronaldo deja Arabia Saudita en medio de tensión internacional y viaja a Madrid

Cristiano Ronaldo deja Arabia Saudita en medio de tensión internacional y viaja a Madrid

Cristiano Ronaldo salió de Arabia Saudita y viajó a Madrid junto a su familia en medio de un escenario de tensión en Medio Oriente. El hecho se conoció tras reportes sobre un ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Riad. La situación generó repercusión internacional y alcanzó al entorno del futbolista portugués.

El delantero del Al-Nassr reside en la capital saudí desde enero de 2023. La cercanía del episodio con zonas residenciales activó medidas de resguardo entre ciudadanos extranjeros y figuras públicas.

Qué ocurrió en Riad y cómo impactó en el futbolista

El conflicto regional escaló y derivó en bombardeos que afectaron sectores estratégicos en Arabia Saudita. Entre los puntos alcanzados figura la sede diplomática de Estados Unidos en Riad, según trascendió en medios internacionales.

Ante ese contexto, Cristiano Ronaldo decidió viajar a España en un avión privado. El destino elegido fue Madrid, ciudad donde vivió entre 2009 y 2018 durante su etapa en el Real Madrid.

El movimiento del vuelo se detectó en plataformas de seguimiento aéreo. La información circuló rápidamente en redes sociales y portales deportivos.

cristiano ronaldo (1)

El conflicto en Medio Oriente y la preocupación global

La tensión entre Estados Unidos e Irán mantiene en alerta a varios países aliados en la región. Arabia Saudita ocupa un rol estratégico en ese escenario geopolítico.

Riad concentra sedes diplomáticas, bases estratégicas y una importante comunidad extranjera. La escalada bélica impacta en la vida cotidiana de residentes y trabajadores internacionales.

La salida de una figura mundial como Cristiano Ronaldo expone el nivel de preocupación que genera el conflicto en territorio saudí.

Rio Ferdinand también sufre las consecuencias

El ex defensor inglés Rio Ferdinand reside en Dubái desde hace varios meses. En ese emirato también se reportaron episodios vinculados a la tensión regional.

Ferdinand relató en su podcast el impacto emocional que vive su familia ante el sonido de misiles y explosiones. El ex jugador del Manchester United describió escenas de resguardo en búnkeres y preocupación por sus hijos.

¿Puede Irán quedar fuera del Mundial 2026?

El conflicto abre interrogantes en el plano deportivo. La selección de Irán, dirigida por Amir Ghalenoei, ya tiene lugar en el Mundial 2026.

El reglamento de la FIFA establece que ante retiro o exclusión de una asociación, el Consejo define su reemplazo. El sorteo de grupos ya se realizó y no admite repetición.

En caso de una eventual baja, el siguiente mejor clasificado de las Eliminatorias Asiáticas ocuparía el cupo. El equipo sustituto ingresaría al Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y asumiría el calendario ya establecido.

