lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 20:21
Qué dijo Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron si Lionel Messi era mejor

Cristiano Ronaldo habló de Lionel Messi y dejó una frase para el debate eterno sobre la comparación futbolística.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cristiano Ronaldo y su relación con Lionel Messi&nbsp;

El debate sobre quién es el mejor futbolista de la era moderna volvió a encenderse. Cristiano Ronaldo, en un adelanto de la entrevista que dará al periodista británico Piers Morgan, habló sobre la comparación que el mundo le hace con Lionel Messi.

El crack portugués habló de su trayectoria y también se refirió a su legado como futbolista profesional.  
Cristiano Ronaldo se comparó con Lionel Messi y Diego Maradona ¿Qué dijo?
cristiano ronaldo revelo que tuvo ofertas de clubes argentinos para jugar el mundial de clubes
Cristiano Ronaldo reveló que tuvo ofertas de clubes argentinos para jugar el Mundial de Clubes

Consultado sobre si el argentino está por encima de él, el talentoso jugador portugués dejó una frase que rápidamente empezó a circular en todo el mundo: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde”.

Más allá de su contundente respuesta, Cristiano Ronaldo ha reconocido en varias ocasiones la calidad de Messi e incluso afirmó que mantiene una relación cordial con él. El portugués llegó a decir que le gustaría compartir una cena con el rosarino, una muestra de que la rivalidad deportiva nunca pasó al terreno personal.

Cristian Ronaldo y su relación con Lionel Messi
Cristiano Ronaldo y su relación con Lionel Messi

La entrevista completa con Piers Morgan se emitirá el próximo martes y se espera que el astro portugués profundice no solo en su mirada sobre Messi, sino también en su presente en Arabia, sus metas deportivas y el tramo final de su carrera.

Las actualidades de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Cristiano atraviesa su etapa en el Al Nassr de Arabia Saudita, pero su ambición sigue intacta. Tras anotar un doblete en su último partido, el delantero llegó a 952 goles oficiales y se propuso un objetivo inédito: alcanzar los 1.000 tantos como profesional. Le faltan 48 para lograrlo.

Lionel Messi, que actualmente juega en Inter Miami, también mantiene el pulso competitivo. El argentino, de 38 años, llegó a 892 goles tras anotar en la derrota ante Nashville, por lo que la diferencia entre ambos goleadores quedó en 60 tantos. El liderazgo de Cristiano en ese rubro sigue firme, pero la pelea estadística continúa abierta.

Los próximos desafíos

Cristiano tendrá una nueva oportunidad de acercarse a la meta de los 1.000 goles este miércoles, cuando Al Nassr enfrente al FC Goa de India por la fase de grupos de la Copa AFC, en Riad, desde las 15:15, hora de Argentina. Messi, por su parte, buscará seguir sumando para Inter Miami en el tercer partido ante Nashville, el sábado 8 a las 22, hora argentina, para mantener a su equipo con vida en los Playoffs de la MLS.

