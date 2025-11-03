lunes 03 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de noviembre de 2025 - 08:16
Atención.

Nueve autos involucrados en un triple choque en cadena en la Ruta 9

Se registraron tres choques en cadena diferentes sobre Ruta 9 a la altura del barrio Mariano Moreno. Hay nueve vehículos involucrados.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Triple choque en cadena sobre Ruta 9

Triple choque en cadena sobre Ruta 9

Lee además
Tenían180 cápsulas de cocaína 
Narcotráfico.

Tenían 180 cápsulas de cocaína adentro: cayeron en la Ruta 9 tras salir de Jujuy
Accidente en Ruta 9 
Jujuy.

Un policía motorizado perdió el control, cayó en Ruta 9 y está fuera de peligro

Detalles de los choques en cadena sobre Ruta 9

Alrededor de las 8 de la mañana de este lunes 3 de noviembre, hubo un total de tres choques en cadena en la Ruta 9, en dirección sur–norte. Según las primeras informaciones, en aproximadamente 700 metros nueve vehículos impactaron: en el primer siniestro hubo cuatro rodados involucrados; en el segundo, a pocos metros, fueron tres; mientras que en el último se contabilizaron otros dos automóviles.

Proyecto nuevo - 2025-11-03T081118.094

Tras los múltiples choques, solo se habrían registrado daños materiales y no habría personas con heridas de gravedad. Asimismo, a causa de los diversos siniestros en pocos metros, el tránsito se encuentra demorado, por lo que se pide circular con extrema precaución por la zona.

Asistieron a los involucrados personal del SAME, Policía de la Provincia y Bomberos.

choques sobre ruta 9 (1)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tenían 180 cápsulas de cocaína adentro: cayeron en la Ruta 9 tras salir de Jujuy

Un policía motorizado perdió el control, cayó en Ruta 9 y está fuera de peligro

Rescataron a un niño perdido en el paraje Dos Morros en Cangrejillos

Zofri en llamas: suspenden clases y cierran galpones tras grave incendio en Iquique

La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

Lo que se lee ahora
El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Sigue el cronograma de pagos para empleados estatales: cuándo cobro

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El miércoles 5 de noviembre no habrá clases en Jujuy: los motivos
Educación.

El miércoles 5 de noviembre no habrá clases en Jujuy: los motivos

Triple choque en cadena sobre Ruta 9 video
Atención.

Nueve autos involucrados en un triple choque en cadena en la Ruta 9

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Sigue el cronograma de pagos para empleados estatales: cuándo cobro

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES.
Economía.

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel