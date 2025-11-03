Nueve autos involucrados en un triple choque en cadena en la Ruta 9

Triple choque en cadena sobre Ruta 9

Durante la mañana de este lunes se registraron tres choques en cadena en la Ruta 9, a la altura del barrio Mariano Moreno. Como consecuencia de los impactos, nueve vehículos se vieron involucrados, complicando el tránsito en sentido sur–norte.

Detalles de los choques en cadena sobre Ruta 9 Alrededor de las 8 de la mañana de este lunes 3 de noviembre, hubo un total de tres choques en cadena en la Ruta 9, en dirección sur–norte. Según las primeras informaciones, en aproximadamente 700 metros nueve vehículos impactaron: en el primer siniestro hubo cuatro rodados involucrados; en el segundo, a pocos metros, fueron tres; mientras que en el último se contabilizaron otros dos automóviles.

Proyecto nuevo - 2025-11-03T081118.094 Tras los múltiples choques, solo se habrían registrado daños materiales y no habría personas con heridas de gravedad. Asimismo, a causa de los diversos siniestros en pocos metros, el tránsito se encuentra demorado, por lo que se pide circular con extrema precaución por la zona.

Asistieron a los involucrados personal del SAME, Policía de la Provincia y Bomberos.

choques sobre ruta 9 (1)

