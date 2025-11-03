lunes 03 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de noviembre de 2025 - 15:33
Ruta 9.

Restricción de tránsito en el acceso sur de San Salvador de Jujuy

Por trabajos de bacheo, habrá cambios en el tránsito sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy en las próximas horas. Conocé dónde y cuándo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Bacheo en el acceso sur de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Bacheo en el acceso sur de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

La Secretaría de Servicios Públicos que depende de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que esta noche se aplicará una restricción de tránsito en el acceso sur en Ruta 9, debido a la ejecución de trabajos de bacheo programados sobre la calzada.

Lee además
tareas de bacheo: piden circular con precaucion por ruta 62 camino a los diques
Atención.

Tareas de bacheo: piden circular con precaución por Ruta 62 camino a los diques
choque en la ruta nacional 9: transito interrumpido a la altura de pumahuasi
Rutas.

Choque en la Ruta Nacional 9: tránsito interrumpido a la altura de Pumahuasi

Las tareas se realizarán desde el lunes 3 de noviembre, a partir de las 22 horas, y se extenderán hasta las 6 de la mañana del martes 4 de noviembre. Durante ese lapso, la circulación sobre la Ruta Nacional N° 9 quedará reducida a un solo carril en el tramo comprendido entre la ex Casilla de Informaciones Turísticas y el acceso a la avenida General Savio.

Las labores se llevarán a cabo en horario nocturno para minimizar el impacto en el flujo vehicular habitual, pero desde el municipio advirtieron que igualmente pueden producirse demoras, especialmente en los momentos de mayor paso de vehículos de carga o de transporte interurbano.

Bacheo en el acceso sur de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Bacheo en el acceso sur de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Bacheo en el acceso sur de San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Recomendaciones para los conductores en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad solicitó a los conductores que circulen con máxima precaución, que respeten la señalización preventiva colocada en el sector y que atiendan las indicaciones del personal que estará trabajando en la zona. El objetivo es garantizar la seguridad tanto de los agentes municipales como de quienes transitan por el lugar.

Desde Tránsito les recordaron a los automovilistas, que la reducción a un solo carril obliga a disminuir la velocidad y a mantener la distancia con el vehículo que circula adelante, más aún en horario nocturno y con presencia de maquinaria.

Estas tareas de bacheo se enmarcan en el plan de mantenimiento vial que lleva adelante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy para mejorar las condiciones de circulación en los accesos a la ciudad y prolongar la vida útil de la calzada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tareas de bacheo: piden circular con precaución por Ruta 62 camino a los diques

Choque en la Ruta Nacional 9: tránsito interrumpido a la altura de Pumahuasi

Nueve autos involucrados en un triple choque en cadena en la Ruta 9

Vendía alfajores y marihuana en pleno centro de San Salvador de Jujuy y fue detenido

Cronograma de jornadas de descacharrado en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps video
Tránsito.

Una mujer con casi 2 gramos de alcohol en sangre protagonizó un choque múltiple en Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps video
Tránsito.

Una mujer con casi 2 gramos de alcohol en sangre protagonizó un choque múltiple en Jujuy

Triple choque en cadena sobre Ruta 9 video
Atención.

Nueve autos involucrados en un triple choque en cadena en la Ruta 9

Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Walter Morales rompió el silencio: habló de la eliminación y la continuidad de Matías Módolo

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES.
Economía.

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Sigue el cronograma de pagos para empleados estatales: cuándo cobro

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel