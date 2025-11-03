Restricción de tránsito en el acceso sur de San Salvador de Jujuy

La Secretaría de Servicios Públicos que depende de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que esta noche se aplicará una restricción de tránsito en el acceso sur en Ruta 9 , debido a la ejecución de trabajos de bacheo programados sobre la calzada.

Las tareas se realizarán desde el lunes 3 de noviembre, a partir de las 22 horas, y se extenderán hasta las 6 de la mañana del martes 4 de noviembre . Durante ese lapso, la circulación sobre la Ruta Nacional N° 9 quedará reducida a un solo carril en el tramo comprendido entre la ex Casilla de Informaciones Turísticas y el acceso a la avenida General Savio.

Las labores se llevarán a cabo en horario nocturno para minimizar el impacto en el flujo vehicular habitual, pero desde el municipio advirtieron que igualmente pueden producirse demoras, especialmente en los momentos de mayor paso de vehículos de carga o de transporte interurbano.

Recomendaciones para los conductores en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad solicitó a los conductores que circulen con máxima precaución, que respeten la señalización preventiva colocada en el sector y que atiendan las indicaciones del personal que estará trabajando en la zona. El objetivo es garantizar la seguridad tanto de los agentes municipales como de quienes transitan por el lugar.

Desde Tránsito les recordaron a los automovilistas, que la reducción a un solo carril obliga a disminuir la velocidad y a mantener la distancia con el vehículo que circula adelante, más aún en horario nocturno y con presencia de maquinaria.

Estas tareas de bacheo se enmarcan en el plan de mantenimiento vial que lleva adelante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy para mejorar las condiciones de circulación en los accesos a la ciudad y prolongar la vida útil de la calzada.