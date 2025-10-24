Choque en la Ruta Nacional 9: tránsito interrumpido a la altura de Pumahuasi

Un grave accidente de tránsito se registró esta mañana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Pumahuasi, en el norte de Jujuy. El siniestro provocó complicaciones en la circulación hacia La Quiaca, y generó demoras entre los vehículos que transitaban por la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, el tránsito permanece totalmente interrumpido, mientras trabajan en el lugar efectivos de la Policía de Jujuy y de Seguridad Vial para despejar la ruta y determinar las causas del hecho. Testigos aseguraron que el impacto fue “muy fuerte” y que varios conductores quedaron varados por el corte total del camino.

Choque en Pumahuasi (1) Dónde queda Pumahuasi La localidad de Pumahuasi se encuentra en el extremo norte de la provincia de Jujuy, sobre la Ruta Nacional 9, a aproximadamente 260 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a unos 25 kilómetros de La Quiaca. Es una zona de tránsito frecuente hacia la frontera con Bolivia y un punto clave del corredor vial andino.

