viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 11:54
Fútbol.

Confirmaron los partidos de vuelta del Reducido: qué pasa con Gimnasia de Jujuy y Madryn

AFA confirmó cómo se jugarán los partidos de vuelta de cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Qué pasará con Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn

Día y horario de la vuelta de cuartos de final de la Primera Nacional

  • Atlanta vs Morón 1/11 a las 13:45
  • Estudiantes de Río Cuarto vs Gimnasia y Tiro 31/10 21:15
  • Estudiantes (BA) vs Tristán Suárez 2/11 a las 19:30
estudiantes rio cuarto gimnasia y tiro

Qué pasa con el partido de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn

Por ahora no existe una confirmación por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA respecto de lo que sucederá con los partidos de ida y vuelta entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. Se estima que durante la próxima semana se presente el fallo con la resolución final.

gimnasia de jujuy deportivo madryn

Qué dijo Gimnasia de Jujuy en su descargo

Dentro del plazo indicado en el boletín 6773 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy contestó en relación al informe de Lucas Comesaña, árbitro del partido Gimnasia - Deportivo Madryn. En este contexto, además de aportar sustento probatorio, amparo legal y precedentes de resoluciones de los Tribunales de AFA, el club jujeño también solicitó lo siguiente:

La reanudación del encuentro en el Estadio 23 de Agosto, a puertas cerradas y a costa de esta institución gastos de traslado y estadía del club rival. En subsidio, la reanudación del cotejo en estadio neutral (Buenos Aires), a puertas cerradas y a cargo del club idénticos gastos. La reanudación del encuentro en el Estadio 23 de Agosto, a puertas cerradas y a costa de esta institución gastos de traslado y estadía del club rival. En subsidio, la reanudación del cotejo en estadio neutral (Buenos Aires), a puertas cerradas y a cargo del club idénticos gastos.

Asimismo, indicaron que en última instancia, solicitan "la repetición del partido, garantizando igualdad deportiva".

