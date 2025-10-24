Confirmaron los partidos de vuelta del Reducido: qué pasa con Gimnasia de Jujuy y Madryn

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los días y horarios de los partidos de vuelta de cuartos de final del Reducido 2025. Por el momento, Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn no tienen confirmación ya que aún se aguarda la definición del Tribunal de Disciplina tras la suspensión del encuentro.

Día y horario de la vuelta de cuartos de final de la Primera Nacional Atlanta vs Morón 1/11 a las 13:45

Estudiantes de Río Cuarto vs Gimnasia y Tiro 31/10 21:15

Estudiantes (BA) vs Tristán Suárez 2/11 a las 19:30 estudiantes rio cuarto gimnasia y tiro Qué pasa con el partido de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn Por ahora no existe una confirmación por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA respecto de lo que sucederá con los partidos de ida y vuelta entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. Se estima que durante la próxima semana se presente el fallo con la resolución final.

Sin embargo, en las últimas horas se solicitó al equipo del sur que presente el descargo pertinente sobre lo sucedido, luego de que el árbitro Lucas Comesaña suspendiera el encuentro en el estadio 23 de Agosto por supuestas amenazas. En ese mismo sentido, el Lobo ya efectuó el descargo correspondiente, solicitando la reanudación del partido.

gimnasia de jujuy deportivo madryn Qué dijo Gimnasia de Jujuy en su descargo Dentro del plazo indicado en el boletín 6773 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy contestó en relación al informe de Lucas Comesaña, árbitro del partido Gimnasia - Deportivo Madryn. En este contexto, además de aportar sustento probatorio, amparo legal y precedentes de resoluciones de los Tribunales de AFA, el club jujeño también solicitó lo siguiente:

La reanudación del encuentro en el Estadio 23 de Agosto, a puertas cerradas y a costa de esta institución gastos de traslado y estadía del club rival. En subsidio, la reanudación del cotejo en estadio neutral (Buenos Aires), a puertas cerradas y a cargo del club idénticos gastos. La reanudación del encuentro en el Estadio 23 de Agosto, a puertas cerradas y a costa de esta institución gastos de traslado y estadía del club rival. En subsidio, la reanudación del cotejo en estadio neutral (Buenos Aires), a puertas cerradas y a cargo del club idénticos gastos. Asimismo, indicaron que en última instancia, solicitan "la repetición del partido, garantizando igualdad deportiva".

