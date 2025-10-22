miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 07:44
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

Tras el polémico arbitraje de Lucas Comesaña y la suspensión del partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, el club jujeño hizo la presentación en AFA.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025

En cumplimiento de ese requerimiento, el equipo jujeño presentó su descargo ante la AFA y solicitó que el encuentro se reanude, ya sea en el Estadio 23 de Agosto o en un estadio neutral de Buenos Aires.

lucas comesaña arbitro gimnasia de jujuy (4)

El descargo que presentó Gimnasia de Jujuy en AFA

Aunque todavía no se tuvo acceso al descargo completo, TodoJujuy.com obtuvo un fragmento del texto que Gimnasia de Jujuy elevó al Tribunal de Disciplina de la AFA.

Dentro del plazo indicado en el boletín 6773 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy contestó en relación al informe de Lucas Comesaña, árbitro del partido Gimnasia - Deportivo Madryn. En este contexto, además de aportar sustento probatorio, amparo legal y precedentes de resoluciones de los Tribunales de AFA, el club jujeño también solicitó lo siguiente:

La reanudación del encuentro en el Estadio 23 de Agosto, a puertas cerradas y a costa de esta institución gastos de traslado y estadía del club rival. En subsidio, la reanudación del cotejo en estadio neutral (Buenos Aires), a puertas cerradas y a cargo del club idénticos gastos. La reanudación del encuentro en el Estadio 23 de Agosto, a puertas cerradas y a costa de esta institución gastos de traslado y estadía del club rival. En subsidio, la reanudación del cotejo en estadio neutral (Buenos Aires), a puertas cerradas y a cargo del club idénticos gastos.

Asimismo, indicaron que en última instancia, solicitan "la repetición del partido, garantizando igualdad deportiva".

lucas comesaña arbitro gimnasia de jujuy (2)

Leandro Meyer negó las denuncias del árbitro Lucas Comesaña

“Lo que dijo Comesaña, no sucedió”, aseguró el secretario de Gimnasia de Jujuy, Leandro Meyer, quien además exteriorizó la preocupación instalada en la institución por las insostenibles afirmaciones vertidas por el árbitro Lucas Comesaña para tratar de argumentar su decisión de suspender el partido Gimnasia - Madryn.

Así se expresó Meyer en declaraciones formuladas a Clarín y puntualizó que el árbitro “eligió agarrarse de un elemento que, dada la contundencia del mismo, le posibilitó hacer lo que hizo, suspender el partido”.Por otra parte, el dirigente aseguró enfáticamente que no se aproximó al vestuario de Comesaña y que este “estuvo acompañado en todo momento por personal policial”, motivo por el cual “no existieron situaciones de riesgo”.

Finalmente, hizo referencia a un video que muestra al árbitro profiriendo insultos a un pasapelotas.

gimnasia de jujuy deportivo madryn

