Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) notificó el pasado lunes a Gimnasia de Jujuy, otorgándole un plazo de 48 horas para presentar su descargo , luego de que el árbitro Lucas Comesaña elevara su informe tras suspender, en el entretiempo, el partido entre el Lobo y Deportivo Madryn por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

En cumplimiento de ese requerimiento, el equipo jujeño presentó su descargo ante la AFA y solicitó que el encuentro se reanude, ya sea en el Estadio 23 de Agosto o en un estadio neutral de Buenos Aires.

Aunque todavía no se tuvo acceso al descargo completo, TodoJujuy.com obtuvo un fragmento del texto que Gimnasia de Jujuy elevó al Tribunal de Disciplina de la AFA.

Dentro del plazo indicado en el boletín 6773 del Tribunal de Disciplina de la AFA, el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy contestó en relación al informe de Lucas Comesaña , árbitro del partido Gimnasia - Deportivo Madryn. En este contexto, además de aportar sustento probatorio, amparo legal y precedentes de resoluciones de los Tribunales de AFA, el club jujeño también solicitó lo siguiente:

La reanudación del encuentro en el Estadio 23 de Agosto, a puertas cerradas y a costa de esta institución gastos de traslado y estadía del club rival. En subsidio, la reanudación del cotejo en estadio neutral (Buenos Aires), a puertas cerradas y a cargo del club idénticos gastos.

Asimismo, indicaron que en última instancia, solicitan "la repetición del partido, garantizando igualdad deportiva".

lucas comesaña arbitro gimnasia de jujuy (2)

Leandro Meyer negó las denuncias del árbitro Lucas Comesaña

“Lo que dijo Comesaña, no sucedió”, aseguró el secretario de Gimnasia de Jujuy, Leandro Meyer, quien además exteriorizó la preocupación instalada en la institución por las insostenibles afirmaciones vertidas por el árbitro Lucas Comesaña para tratar de argumentar su decisión de suspender el partido Gimnasia - Madryn.

Así se expresó Meyer en declaraciones formuladas a Clarín y puntualizó que el árbitro “eligió agarrarse de un elemento que, dada la contundencia del mismo, le posibilitó hacer lo que hizo, suspender el partido”.Por otra parte, el dirigente aseguró enfáticamente que no se aproximó al vestuario de Comesaña y que este “estuvo acompañado en todo momento por personal policial”, motivo por el cual “no existieron situaciones de riesgo”.

Finalmente, hizo referencia a un video que muestra al árbitro profiriendo insultos a un pasapelotas.