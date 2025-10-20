AFA le dio 48 horas de plazo a Gimnasia de Jujuy para realizar su descargo

Tras el polémico arbitraje de Lucas Comesaña y la suspensión del partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) notificó al club jujeño que tiene 48 horas para presentar su descargo.

El encuentro, disputado en el estadio 23 de Agosto, fue interrumpido luego de que el árbitro Lucas Comesaña denunciara supuestas amenazas recibidas durante el entretiempo del choque que el lobo le ganaba al equipo chubutense 1 a 0.

Según trascendió, el juez principal ya presentó su informe oficial ante el Tribunal de Disciplina del ente que rige el fútbol argentino, aunque aún no se conocen los detalles de lo declarado por quien encabezó el cuarteto arbitral.

Desde Gimnasia, por el momento, no emitieron un comunicado oficial sobre el tema, mientras el club analiza los pasos a seguir ante el requerimiento de la AFA. El presidente Walter Morales está en Buenos Aires.

Qué dice el reglamento de AFA

Los plazos empezarán a contar a partir del día siguiente a la notificación, plazos que se considerarán cumplidos si la acción se completa como muy tarde en la medianoche del último día del plazo fijado. “Toda persona que no respete un plazo perderá el derecho procesal en cuestión. Los plazos previstos en el presente Código no podrán ampliarse”, indica la norma.

Walter Morales tras la suspensión: "Vamos a defender a Gimnasia de Jujuy"

El titular del club aseguró que fue “una decisión medio apresurada, porque en qué cancha argentina no sé putea. Yo no voy a sacrificarme tanto para terminar así, un torneo que le puse todo y le pusimos todo, todos”, dijo.

“No es la primera vez que este señor se va mal de Jujuy. Creo que me da la sensación que él ya ha venido con un poco de temor o con una predisposición, no digo mala, sino distinta”, remarcó en conferencia de prensa.

“Nosotros también con nuestro abogado vamos a hacer un informe de lo que vimos y de lo que tenemos de este partido”, remarcó Morales y dijo que Comesaña “a lo mejor estaba temeroso o nervioso, porque todos nos pusimos nerviosos, nos jugábamos el año”.

“Haremos lo que tengamos que hacer porque vamos a defender a Gimnasia”, y admitió que “a mí me gustaría terminar el partido, pero Madryn, no va a volver a Jujuy, salió una fortuna el viaje, que se lo dije al árbitro”, y agregó: “claro que me gustaría que se termine”.

“Trato de ser lo más cauto posible, pero, como siempre me he caracterizado, diciéndoles lo que siento, no tengo cosas escondidas y soy totalmente honesto. Me gustaría que terminemos el partido, obviamente, pero creo que es difícil”, lamentó.