martes 21 de octubre de 2025

20 de octubre de 2025 - 22:29
Lobo.

Gimnasia de Jujuy: Leandro Meyer negó las denuncias del árbitro Lucas Comesaña

El secretario de Gimnasia de Jujuy, Leandro Meyer, rechazó la versión del árbitro Lucas Comesaña quien justificó la suspensión del duelo entre Gimnasia y Deportivo Madryn alegando situaciones de riesgo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
El otro escándalo de Lucas Comesaña dirigiendo a Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

El otro escándalo de Lucas Comesaña dirigiendo a Gimnasia de Jujuy
Lucas Comesaña - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn
Reducido.

Qué va a pasar con el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

Así se expresó Meyer en declaraciones formuladas a Clarín y puntualizó que el árbitro “eligió agarrarse de un elemento que, dada la contundencia del mismo, le posibilitó hacer lo que hizo, suspender el partido”.Por otra parte, el dirigente aseguró enfáticamente que no se aproximó al vestuario de Comesaña y que este “estuvo acompañado en todo momento por personal policial”, motivo por el cual “no existieron situaciones de riesgo”.

Finalmente, hizo referencia a un video que muestra al árbitro profiriendo insultos a un pasapelotas.

