Gimnasia de Jujuy: Leandro Meyer negó las denuncias del árbitro Lucas Comesaña

“Lo que dijo Comesaña, no sucedió”, aseguró el secretario de Gimnasia de Jujuy, Leandro Meyer, quien además exteriorizó la preocupación instalada en la institución por las insostenibles afirmaciones vertidas por el árbitro Lucas Comesaña para tratar de argumentar su decisión de suspender el partido Gimnasia - Madryn.

Así se expresó Meyer en declaraciones formuladas a Clarín y puntualizó que el árbitro “eligió agarrarse de un elemento que, dada la contundencia del mismo, le posibilitó hacer lo que hizo, suspender el partido”.Por otra parte, el dirigente aseguró enfáticamente que no se aproximó al vestuario de Comesaña y que este “estuvo acompañado en todo momento por personal policial”, motivo por el cual “no existieron situaciones de riesgo”.

Finalmente, hizo referencia a un video que muestra al árbitro profiriendo insultos a un pasapelotas.

