Qué va a pasar con el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

En el entretiempo del cruce correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, el árbitro Lucas Comesaña denunció amenazas por parte de dirigentes y suspendió el encuentro. Considerando que para la finalización del encuentro restaban 45 minutos, más el partido de vuelta, muchos se preguntan qué sucederá.

Primera Nacional. Gimnasia de Jujuy recuperaría a un jugador clave para el Reducido ante San Miguel

Al tratarse de una situación que excede lo futbolístico, muchos se preguntan qué va a pasar con el partido. Lo cierto es que el juez elevará un informe detallando lo sucedido en el Estadio 23 Agosto , y en base al mismo, el Tribunal de Disciplina de AFA tomará una resolución.

Por lo tanto, habrá que esperar a que eso suceda. Pero mientras tanto, hay que tener en cuenta que, a partir de esta fase de Reducido, los cruces son ida y vuelta. Es por eso que, además de los 45 minutos que no se jugaron en Jujuy (ganaba el equipo de Matías Módolo 1 a 0), todavía restan disputarse otros 90 en Madryn.

Entre las posibilidades existentes, podría suceder que el partido se dé por terminado o que se reanude el encuentro de ida y luego se continúe con el desarrollo de la llave. Otra de las alternativas es que los cuartos de final se definan dando por ganador a Deportivo Madryn, lo que implicaría la eliminación directa de Gimnasia de Jujuy del Reducido.

lucas comesaña arbitro gimnasia de jujuy (2) Lucas Comesaña - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn

La palabra de Lucas Comesaña

“El partido está suspendido, después resolverá el Tribunal de Disciplina cómo seguirá esto. Acá sufrimos, dentro del vestuario mismo, amenazas de dirigentes del equipo local, eso es todo lo que les puedo decir en este momento”, dijo en TyC Sports, el árbitro del partido, Lucas Comesaña.

Por otra parte, afirmó que no hay jugadores informados. “El comportamiento de todos ellos fue totalmente normal”, y agregó que "nosotros ahora tenemos un tiempo acá para trabajar y volveremos para Buenos Aires”.

lucas comesaña arbitro gimnasia de jujuy (5) Lucas Comesaña - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn

Walter Morales tras la suspensión: “Vamos a defender a Gimnasia”

A su turno, Walter Morales confirmó que existe una denuncia del árbitro hacia un dirigente por una supuesta amenaza en el vestuario, pero aseguró que fue “una decisión medio apresurada, porque en qué cancha argentina no sé putea. Yo no voy a sacrificarme tanto para terminar así, un torneo que le puse todo y le pusimos todo, todos”, dijo.

Además, lamentó la discriminación que sufrió un niño antes de empezar el partido que fue expulsado por el árbitro. “Cuántas veces lo vivimos acá en Jujuy, tal o cual persona con determinada responsabilidad, por eso maltrata a nuestros chicos alcanzapelotas, y no tenemos esa mala predisposición para no continuar algo”, agregó el dirigente del Lobo.

Embed - WALTER MORALES

“No es la primera vez que este señor se va mal de Jujuy. Creo que me da la sensación que él ya ha venido con un poco de temor o con una predisposición, no digo mala, sino distinta”, remarcó en conferencia de prensa.

Finalmente, Morales dijo que ya habló con los abogados del club para elaborar un informe. “Haremos lo que tengamos que hacer porque vamos a defender a Gimnasia”, y admitió que “a mí me gustaría terminar el partido, pero Madryn, no va a volver a Jujuy, salió una fortuna el viaje, que se lo dije al árbitro”, y agregó: “claro que me gustaría que se termine”.