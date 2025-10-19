Ricardo Caruso Lombardi tras la suspensión: "mandan a un árbitro a hacer los deberes"

Ricardo Caruso Lombardi utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para reaccionar al escándalo que sacudió al fútbol de la Primera Nacional. Con ironía y tono crítico, apuntó contra el arbitraje y volvió a poner en duda la transparencia del torneo.

La Primera Nacional sumó un nuevo capítulo de controversia luego de que el árbitro Lucas Comesaña suspendiera el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por supuestas amenazas recibidas en el vestuario por parte de dirigentes del equipo local. El encuentro, que se disputaba en el estadio "23 de Agosto" y que ganaba el Lobo jujeño 1 a 0, quedó en pausa a la espera del fallo del Tribunal de Disciplina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LombaCaruso/status/1980001959793897898&partner=&hide_thread=false Pobre fútbol argentino , mandan a un árbitro a hacer los deberes , el árbitro dijo prefiero que vea si salimos vivos de Jujuy antes que el comandante piedrita nos eche del referato, , , lo suspendió ? X eso o Porq le dijo boliviano a un alcanza pelotas y lo denunciaron ? — R Caruso Lombardi (@LombaCaruso) October 19, 2025 La situación generó repercusión nacional, no solo por la gravedad de la denuncia, sino por una advertencia que había hecho días atrás el técnico Ricardo Caruso Lombardi. En el programa La Voz del Estadio, el exentrenador ya había anticipado: "a Madryn le van a dar una mano para ascender".

Luego de los incidentes en Jujuy, Caruso no tardó en expresarse en su cuenta oficial de X, donde escribió:

"Pobre fútbol argentino, mandan a un árbitro a hacer los deberes. El árbitro dijo 'prefiero que vea si salimos vivos de Jujuy antes que el comandante piedrita nos eche del referato'. ¿Lo suspendió por eso o porque le dijo boliviano a un alcanza pelotas y lo denunciaron?" Las declaraciones mezclan denuncia, ironía y referencias internas del ambiente arbitral, generando aún más confusión y revuelo sobre lo ocurrido. Especialmente, luego de la expulsión de Matías Noble que dejó con diez jugadores a Gimnasia de Jujuy en el primer tiempo, en una jugada muy discutida por los locales. Ahora, con el partido suspendido, el clima está más caldeado que nunca. Ambos clubes esperan la resolución oficial del Tribunal de AFA, mientras el fantasma de la polémica y los arbitrajes dice presente nuevamente.

