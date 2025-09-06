Caruso Lombardi acusó a Bryan Ferreyra en la previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza

Este domingo 7 de septiembre, Gimnasia de Jujuy visitará a Gimnasia de Mendoza por la fecha 30 de la Primera Nacional. En la previa del encuentro, y tras confirmarse la designación de Bryan Ferreyra como árbitro, Ricardo Caruso Lombardi advirtió en TN sobre las "maniobras peligrosas" que pueden darse dentro de la terna arbitral.

En un fragmento del programa deportivo de TN, donde participa como panelista, Caruso Lombardi se refirió a los arbitrajes polémicos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre los nombres que mencionó apareció el de Bryan Ferreyra, quien será el encargado de dirigir este domingo el duelo entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia de Mendoza.

En primera instancia, el ex director técnico lanzó: "Me parece, Jujuy, que sos parripollo", en referencia a que el arbitraje podría perjudicar al Lobo jujeño. Luego, aseguró que Bryan Ferreyra está en la mira de sectores de poder dentro de la AFA para ocupar un cargo importante.

"Ferreyra es el pollito de Sergio Pezzotta, lo quieren poner en lugar del Lobo Medina. Así que me parece, Jujuy, que sos parripollo. Bryan Ferreyra se juega la chapa que le van a sacar al Lobo Medina. Acuérdense lo que les dije hoy", concluyó Caruso Lombardi.

Caruso Lombardi sobre Bryan Ferreyra

El historial de Bruno Ferreyra ante Gimnasia de Jujuy

Todas las miradas están puestas en Bryan Ferreyra, el árbitro que dirigirá el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia de Mendoza. El historial del juez no lo favorece, ya que en distintos partidos generó fuertes polémicas por sus decisiones. La última vez que impuso justicia en un partido del Lobo, fue por Copa Argentina cuando el equipo jujeño cayó por penales frente a San Martín de San Juan.

Ferreyra no era el juez originalmente asignado para este compromiso. Sin embargo, horas antes del inicio, la AFA confirmó la baja de Jorge Baliño y designó a Ferreyra como principal, acompañado por Iván Núñez (asistente 1), Daniel Zamora (asistente 2) y Yamil Possi (cuarto árbitro).

Cabe recordar que el árbitro ya había estado en un partido complicado en el Estadio 23 de Agosto, cuando Gimnasia enfrentó a Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 5 del torneo. En aquella ocasión, el equipo de Matías Módolo perdió 1 a 0, en un duelo marcado por varias decisiones arbitrales cuestionadas.

No solo en partidos de Primera Nacional llama la atención su asignación, sino también en choques de Copa Argentina y de Primera División. En la máxima categoría Unión levantó la voz cuando fueron perjudicados ante Tigre. En la fecha 3 del Torneo Clausura, el encargado de imponer justicia era Bryan Ferreyra, acompañado en el VAR por Darío Herrera. Las decisiones que tomaron en el encuentro generaron una ola de críticas.

Raúl Ulloa habló de los arbitrajes en contra de Gimnasia de Jujuy

El ex dirigente de Gimnasia de Jujuy, en diálogo con nuestro medio, primero hizo alusión a los dichos que circulan a nivel nacional por la asignación de Bryan Ferreyra en el duelo clave por la punta de la Zona B de la Primera Nacional. Sobre esto, Raúl Ulloa dijo: "Uno conoce lo que es el ambiente del fútbol, estuve 24 años en el fútbol y lo que puedo decir es que tienen que pensar en dirigir bien, tienen que pensar que los vamos a estar mirando".

"Tienen que pensar que Gimnasia y Esgrima de Jujuy se va a defender y los vamos a estar mirando. Nosotros queremos jugar y ganar en la cancha. Así que esta opinión de Caruso, que se trasciende más por ser nacional, me abre como hincha a decirles que tengan cuidado, que hagan las cosas bien”.

Después enfatizó que en los 24 años que estuvo dentro del ambiente del fútbol "siempre hubo hechos que hacen a la desconfianza". Por ese motivo, volvió a alertar; "Tengan cuidado porque no le van a hacer daño a cualquiera, le van a hacer daño a un grande del fútbol que desde hace 30 años está en el Nacional B y Primera División”.