Raúl Ulloa sobre el arbitraje: "Gimnasia de Jujuy se va a defender, los vamos a estar mirando, tengan cuidado"

En las últimas horas, y en la previa del duelo entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia de Mendoza, surgió un fuerte debate por la designación de Bryan Ferreyra como árbitro del encuentro. Por un lado, Ricardo Caruso Lombardi, habló en TN y advirtió que “Jujuy va a ser parripollo”, señalando que la AFA pretende darle un lugar destacado a Ferreyra, lo que podría terminar perjudicando al equipo de Matías Módolo.

En la misma línea, el ex presidente del Lobo jujeño, Raúl Ulloa, habló en exclusiva con TodoJujuy.com y también cuestionó los arbitrajes y lanzó: “Gimnasia de Jujuy se va a defender, los vamos a estar mirando, tengan cuidado”. Además, aseguró que en el partido frente a Central Norte de Salta el conjunto albiceleste fue, según su análisis, claramente perjudicado por el árbitro Bruno Amiconi.

El ex dirigente de Gimnasia de Jujuy, en diálogo con nuestro medio, primero hizo alusión a los dichos que circulan a nivel nacional por la asignación de Bryan Ferreyra en el duelo clave por la punta de la Zona B de la Primera Nacional. Sobre esto, Raúl Ulloa dijo: "Uno conoce lo que es el ambiente del fútbol, estuve 24 años en el fútbol y lo que puedo decir es que tienen que pensar en dirigir bien, tienen que pensar que los vamos a estar mirando".

"Tienen que pensar que Gimnasia y Esgrima de Jujuy se va a defender y los vamos a estar mirando. Nosotros queremos jugar y ganar en la cancha. Así que esta opinión de Caruso, que se trasciende más por ser nacional, me abre como hincha a decirles que tengan cuidado, que hagan las cosas bien”.

Después enfatizó que en los 24 años que estuvo dentro del ambiente del fútbol "siempre hubo hechos que hacen a la desconfianza". Por ese motivo, volvió a alertar: "Tengan cuidado porque no le van a hacer daño a cualquiera, le van a hacer daño a un grande del fútbol que desde hace 30 años está en el Nacional B y Primera División”.

Raúl Ulloa junto a Julio Grondona.jpg Raúl Ulloa junto a Julio Grondona

El arbitraje polémico en Gimnasia de Jujuy vs Central Norte de Salta

En este sentido, Ulloa no quiso dejar pasar lo ocurrido con el arbitraje de Bruno Amiconi en el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Central Norte. Al respecto, destacó: "Y lo que he visto el fin de semana pasado con Central Norte, donde nos dejó con cuatro jugadores menos para jugar con Gimnasia en Mendoza, no lo vi como una casualidad. Hubo algunas expulsiones que llamaron un poco la atención, era un árbitro provocador".

Esto último en referencia a que, durante el encuentro disputado en el Estadio 23 de Agosto, Amiconi amonestó a Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi, lo que desencadenó en que ambos llegaran a la quinta amarilla y quedaran suspendidos para el cruce ante Gimnasia de Mendoza. Además, una vez finalizado el partido, expulsó a Francisco Maidana, quien será baja durante dos fechas.

image Bruno Amiconi - Árbitro que dirigió Gimnasia de Jujuy vs Central Norte

"Ahora lo que hay que pedir es que las cosas vayan por el camino correcto. Tengo contacto con la actual dirigencia más que nada en este punto que resulta un poco conflictivo, difícil, por lo extrafutbolístico. Los jugadores seguramente están con mucho optimismo al igual que el cuerpo técnico y los dirigentes actuales", agregó Ulloa.

Lo que significaría para el fútbol argentino el ascenso de Gimnasia de Jujuy

Por último, el ex presidente del Lobo, expresó sus sensaciones por la actualidad del equipo dirigido por Matías Módolo y aseguró que el ascenso de Gimnasia de Jujuy a Primera División "sería fantástico para el norte", cosiderando que esto "federalizía un poquito más primera".

"Gimnasia nunca ha estado en ninguna posición de conflicto siempre ha estado protagonista y siendo un equipo del interior considerado grande. Por ahí yo digo que es un club chico que hace cosas de grandes. Si quiere hacer cosas de grandes por ahí encontrará cierto tropiezo. Pero quiero puntualizar, tengan cuidado con Gimnasia de Jujuy. Tengan el respeto", finalizó Raúl Ulloa.