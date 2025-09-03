Gimnasia de Jujuy tendrá cuatro bajas sensibles para visitar a Gimnasia de Mendoza

El equipo de Matías Módolo tendrá cuatro bajas sensibles en la final anticipada de este domingo ante Gimnasia de Mendoza. En el último partido, tres futbolistas llegaron a la quinta amarilla, mientras que el capitán, Guillermo Cosaro, sufrió una lesión muscular.

Primera Nacional. Gimnasia de Jujuy le ganó a Central Norte y es el líder de la Zona B

El duelo entre los “Lobos” se jugará el 7 de septiembre, desde las 14.15, y será transmitido por TyC Sports y también por Canal 4.

En el último partido ante Central Norte de Salta, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi y Francisco Maidana llegaron a la quinta amarilla, por lo que se perderán el encuentro frente a Gimnasia de Mendoza.

Cabe destacar que “El Vikingo” Dematei estará dos fechas fuera de las canchas, ya que alcanzó las 10 amarillas y deberá cumplir esa sanción.

Lesión del capitán

Por su parte, Guillermo Cosaro salió lesionado en la última fecha. Según pudo saber TodoJujuy.com, el capitán presentaría una lesión muscular que lo apartaría momentáneamente del equipo. Asimismo, todavía no se confirmó cuánto tiempo llevará el proceso de recuperación del defensor.

Vuelve Cristian "El Polaco" Menéndez

Entre tantas bajas, el Lobo Jujeño tendrá un regreso muy esperado este fin de semana. Se trata de Cristian Menéndez, quien luego de cumplir tres fechas de suspensión tras la expulsión ante Mitre de Santiago del Estero, ya estará disponible para sumarse al plantel dirigido por Matías Módolo.

Cabe recordar que el Tribunal de Disciplina de la AFA, había determinado que "El Palaco" cumpliera tres fechas, por lo que no fue de la partida ante Chaco For Ever, Almirante Brown y Central Norte de Salta.

Los partidos que le quedan a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

Siguiendo con el exigente fixture que afronta el Lobo, en las próximas fechas deberá disputar dos encuentros consecutivos en condición de visitante. En total, le restan cinco finales decisivas en la fase regular para mantener viva la ilusión de ascender a la Primera División.

Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)

Fecha 31: Nueva Chicago (V)

Fecha 32: Agropecuario (L)

Fecha 33: San Telmo (V)

Fecha 34: Chacarita (L)

Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza: horario, televisación y arbitraje

El duelo entre el puntero y el escolta de la Zona B se jugará este domingo 7 de septiembre, desde las 14.15, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de la ciudad de Mendoza. El encuentro será transmitido por TyC Sports y, en Jujuy, podrá seguirse a través de Canal 4, por frecuencia 17 en analógico y 23 en HD.

En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la terna arbitral: Bryan Ferreyra será el juez principal, acompañado por Gabriel Chade como primer asistente, Juan Del Fueyo como segundo asistente y Facundo Rojo Casal como cuarto árbitro.

EN VIVO: previa de Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza