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8 de mayo de 2026 - 15:58
Deportes.

Cristian Menéndez y el presente de Gimnasia de Jujuy: "Estamos haciendo un buen trabajo"

Gimnasia de Jujuy visita a San Martín de Tucumán y su goleador está confiado en seguir sumando.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
CristianMenéndez y el buen presente de Gimnasia de Jujuy

Cristian Menéndez y el buen presente de Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy visita este martes 12 de mayo a San Martín de Tucumán por la fecha 13 de la Primera Nacional. Para Cristian Menéndez aseguró que “creo que se va a dar un lindo partido”.

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Cristian Menéndez y el buen presente de Gimnasia de Jujuy
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“Fue un rebote que quedó ahí, pero bueno, por suerte entró y sí, me lo dieron. Yo lo agarro”, bromeó el experimentado futbolista, que agregó que el equipo está cumpliendo una buena campaña. “Contento por el presente del equipo”.

“Si bien este partido era importante haber sumado de tres, creo que cuando no quiere entrar la pelota hay que sumar. También se nos dieron algunos resultados y yo digo que por ahí nos separamos un poquito de los que nos siguen”, deslizó.

Gimnasia de Jujuy y el desafío Tucumán

Para el choque con el equipo tucumano, Menéndez indicó que “hay que ir a buscar esos tres puntos que también nos van a dar un poquito más de tranquilidad”. El Lobo es líder de su zona seguido de su escolta Tristán Suárez.

Embed - Cristian Menéndez - Gimnasia

“Para mantenerse creo que hay que seguir así, acompañando, estando unidos. La verdad que estamos haciendo un buen trabajo en todos los aspectos en el club, así que esperemos seguir así y contamos con su apoyo siempre”, subrayó.

Con la confirmación desde Tucumán, habrá 2000 hinchas jujeños presentes en el estadio La Ciudadela. “Nos pusimos muy contentos porque a medida que se pueda, de a poco y tomando las precauciones, creo que es muy lindo que estén las dos hinchadas en la cancha. Al jugador también creo que lo motiva mucho”, cerró.

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