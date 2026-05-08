Cristian Menéndez y el presente de Gimnasia de Jujuy: "Estamos haciendo un buen trabajo"

Gimnasia de Jujuy visita este martes 12 de mayo a San Martín de Tucumán por la fecha 13 de la Primera Nacional . Para Cristian Menéndez aseguró que “creo que se va a dar un lindo partido”.

El choque entre el Lobo y el Santo se jugará en el estadio La Ciudadela a las 21:10 y no a las 19 horas como estaba inicialmente programado. Será con el arbitraje de Maximiliano Manduca y los asistentes Damián Espinoza y Roberto Rosas. El cuarto árbitro Francisco Acosta.

“Una linda cancha contra un rival que intenta jugar también . Si bien todos los partidos son distintos, sabemos con qué nos podemos encontrar también”, argumentó el delantero que convirtió el empate ante Maipú en el 1 a 1 final .

Cristian Menéndez y el buen presente de Gimnasia de Jujuy Cristian Menéndez y el buen presente de Gimnasia de Jujuy

“Fue un rebote que quedó ahí, pero bueno, por suerte entró y sí, me lo dieron. Yo lo agarro”, bromeó el experimentado futbolista, que agregó que el equipo está cumpliendo una buena campaña. “Contento por el presente del equipo”.

“Si bien este partido era importante haber sumado de tres, creo que cuando no quiere entrar la pelota hay que sumar. También se nos dieron algunos resultados y yo digo que por ahí nos separamos un poquito de los que nos siguen”, deslizó.

Gimnasia de Jujuy y el desafío Tucumán

Para el choque con el equipo tucumano, Menéndez indicó que “hay que ir a buscar esos tres puntos que también nos van a dar un poquito más de tranquilidad”. El Lobo es líder de su zona seguido de su escolta Tristán Suárez.

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“Para mantenerse creo que hay que seguir así, acompañando, estando unidos. La verdad que estamos haciendo un buen trabajo en todos los aspectos en el club, así que esperemos seguir así y contamos con su apoyo siempre”, subrayó.

Con la confirmación desde Tucumán, habrá 2000 hinchas jujeños presentes en el estadio La Ciudadela. “Nos pusimos muy contentos porque a medida que se pueda, de a poco y tomando las precauciones, creo que es muy lindo que estén las dos hinchadas en la cancha. Al jugador también creo que lo motiva mucho”, cerró.