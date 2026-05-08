Lavalle - Cuyaya: definieron los ingresos y el operativo policial para el clásico

El clásico entre Lavalle y Cuyaya tendrá este domingo un operativo especial de seguridad en inmediaciones del estadio La Tablada , con la participación de alrededor de 100 efectivos policiales, según confirmó el comisario mayor Leonardo Serapio.

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El despliegue comenzará desde las 11 de la mañana, ya que antes del partido está previsto un banderazo. Las puertas del estadio estarían habilitadas desde las 14:30 aproximadamente, horario en el que se jugará el encuentro femenino.

Serapio explicó que se definieron accesos diferenciados para los simpatizantes de ambos clubes, con el objetivo de ordenar la llegada al estadio y evitar cruces entre las hinchadas.

“Tenemos previsto que Lavalle estaría ingresando por la avenida Córdoba y el equipo visitante es decir Cuyaya, lo hará por el pasaje Martín Fierro ”, indicó el comisario mayor.

Además, remarcó que la Policía realizará acompañamiento a ambas parcialidades durante la jornada.

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Controles y recomendaciones para los hinchas

Desde la organización del operativo también hicieron hincapié en algunas recomendaciones para quienes asistan al clásico. Entre los puntos principales, se busca regular el consumo de bebidas alcohólicas y el uso de pirotecnia.

“El consumo de bebida alcohólica, por ahí la pirotecnia, lo estamos regulando en coordinación con la gente de ambos clubes”, señaló Serapio.

El objetivo será que el clásico se desarrolle con normalidad, en una jornada que tendrá una fuerte presencia policial y un trabajo coordinado con las instituciones.

Horarios del clásico

El operativo iniciará a las 11 de la mañana. Las puertas del estadio se habilitarían desde las 14:30, cuando comenzará la actividad con el partido femenino.

Luego, el encuentro masculino entre Lavalle y Cuyaya se jugará desde las 16:30, en una nueva edición del derby capitalino.