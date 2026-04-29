Más de 51 mil dosis secuestradas en una semana de operativos antidroga en Jujuy Más de 51 mil dosis secuestradas en una semana de operativos antidroga en Jujuy

En el marco de la lucha contra el narcomenudeo que llevan adelante los organismos pertinentes de la provincia; se realizaron una serie de operativos en distintos puntos del territorio entre el 17 y el 23 de abril de 2026 son más de 50 mil dosis secuestradas.

Como resultado del trabajo preventivo, investigativo y operativo, se concretaron 19 procedimientos que derivaron en la demora de 13 personas por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Más de 51 mil dosis incautadas y secuestro de elementos clave Durante los operativos se logró el secuestro de:

Más de 1.500 dosis de cocaína y/o pasta base

Casi 50 mil dosis de cannabis sativa

Un auto

Una moto

12 teléfonos celulares

5 balanzas de precisión

Más de un millón de pesos en efectivo Dónde se realizaron los procedimientos Las intervenciones se llevaron a cabo en:

San Salvador de Jujuy (Capital)

Alto Comedero

Libertador

Perico

Monterrico

San Pedro Los procedimientos contaron con la participación de las fiscalías correspondientes. Refuerzan acciones contra el narcotráfico Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que se ratifica el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y combate al narcotráfico, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a las comunidades de toda la provincia.

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