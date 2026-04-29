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29 de abril de 2026 - 11:11
Jujuy.

Más de 51 mil dosis secuestradas en una semana de operativos antidroga en Jujuy

Del 17 al 23 de abril de 2026, Jujuy realizó 19 operativos contra el narcomenudeo: 13 demorados y más de 51 mil dosis secuestradas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Más de 51 mil dosis secuestradas en una semana de operativos antidroga en Jujuy

Más de 51 mil dosis secuestradas en una semana de operativos antidroga en Jujuy

Más de 51 mil dosis secuestradas en una semana de operativos antidroga en Jujuy

Más de 51 mil dosis secuestradas en una semana de operativos antidroga en Jujuy

    En el marco de la lucha contra el narcomenudeo que llevan adelante los organismos pertinentes de la provincia; se realizaron una serie de operativos en distintos puntos del territorio entre el 17 y el 23 de abril de 2026 son más de 50 mil dosis secuestradas.

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    Como resultado del trabajo preventivo, investigativo y operativo, se concretaron 19 procedimientos que derivaron en la demora de 13 personas por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

    Más de 51 mil dosis incautadas y secuestro de elementos clave

    Durante los operativos se logró el secuestro de:

    • Más de 1.500 dosis de cocaína y/o pasta base
    • Casi 50 mil dosis de cannabis sativa
    • Un auto
    • Una moto
    • 12 teléfonos celulares
    • 5 balanzas de precisión
    • Más de un millón de pesos en efectivo

    Dónde se realizaron los procedimientos

    Las intervenciones se llevaron a cabo en:

    • San Salvador de Jujuy (Capital)
    • Alto Comedero
    • Libertador
    • Perico
    • Monterrico
    • San Pedro

    Los procedimientos contaron con la participación de las fiscalías correspondientes.

    Refuerzan acciones contra el narcotráfico

    Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que se ratifica el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y combate al narcotráfico, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a las comunidades de toda la provincia.

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